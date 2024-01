Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le ministère de l' Éducation et de la Formation vient de rendre des décisions autorisant les opérations de quatre organismes internationaux d'accréditation au Vietnam, à savoir ACQUIN, THE-ICE, ACBSP et ABET.

Ils sont tous autorisés à mener des activités d'évaluation et d'accréditation selon le processus et les normes énoncés dans les dossiers de candidature aux programmes de formation à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, conformément à la loi du Vietnam.

Premièrement, ACQUIN, ou Institut d'accréditation, de certification et d'assurance qualité, est une organisation allemande dont le siège est Brandenburger Str. 2, 95448 Bayreuth, Allemagne. L'adresse de son site Internet est https://www.acquin.org.

Deuxièmement, THE-ICE, ou Centre international d'excellence en éducation touristique et hôtelière, est une organisation australienne spécialisée dans l'évaluation et l'accréditation de programmes éducatifs dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. L’adresse de contact : 15/19-25 Musk Avenue, Kelvin Grove, QLD 4059, en Australie. Sa page web est https://the-ice.org/.

Troisièmement, le Conseil d'accréditation des écoles et programmes de commerce (ACBSP), basé aux États-Unis, se spécialise dans l'accréditation de programmes éducatifs dans les domaines des sciences sociales et comportementales ; affaires et gestion; tourisme, hôtellerie, sports et services à la personne. L’adresse de contact : 11520 West 119th Street, Overland Park, Kansas 66213-2002, aux États-Unis. La page web est sur l’adresse https://www.acbsp.org/,

Quatrièmement, le Bureau d'accréditation pour l'ingénierie et la technologie (ABET), avec l’adresse de contact : 415 North Charles St, Baltimore, MD 21201, aux États-Unis, est autorisé à accréditer les programmes d'enseignement supérieur en informatique et technologie de l'information et en technologie de l'ingénierie, ainsi que les programmes de formation universitaire et postuniversitaire dans les domaines des sciences de la vie, des sciences naturelles ; mathématiques et statistiques; ingénierie; production et transformation; architecture et construction; et l'environnement et la protection de l'environnement.

Ces organisations sont priées d'assurer la transparence des informations sur les activités d'accréditation de la qualité de l'éducation au Vietnam en soumettant des rapports d'évaluation au ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam après avoir terminé chaque évaluation, ainsi qu'un rapport annuel au ministère et des notifications de modifications de ses règles juridiques (le cas échéant).



La durée de fonctionnement de ces organisations au Vietnam est de 5 ans pour l'évaluation et la reconnaissance des programmes de formation à tous les niveaux de l'enseignement supérieur.-VNA