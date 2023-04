Hanoi (VNA) – La présidente de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant (VACR), Nguyên Thi Thanh Hoa, a appelé à unir les efforts pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant.

Photo: thanhnien.vn

Les soins, l’éducation, la protection des enfants nécessitent non seulement des connaissances et des compétences, mais aussi un cœur chaleureux plein d’affection, a-t-elle déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lors d’une interview à l’occasion du 15e anniversaire de la création de la VACR (8 avril 2008-2023).

Une fois que nous avons aimé les enfants, nous sommes toujours prêts à tolérer, à pardonner, à soutenir et à aider les enfants. L’amour est ce qui nous pousse à agir, a-t-elle expliqué.

Dans le même temps, le travail à l’égard des enfants ne relève pas de la responsabilité d’une seule unité ou d’un seul organisme et qu’aucune unité ne peut pas assumer toute seule, d’où la nécessité de l’engagemement de tout le système politique et de la toute la société, a-t-elle indiqué.

La VACR vise à devenir une organisation sociale spécialisée dans la protection des droits de l’enfants, qui fonctionne efficacement à l’échelle nationale et contribue à promouvoir la mise en œuvre des droits de l’enfant, à créer des conditions permettant aux enfants vietnamiens de vivre dans un environnement sûr et sain, de se développer harmonieusement et de participer à la protection et à la lutte contre les violations des droits de l’enfant.

Au cours des 15 dernières années, la VACR a contribué par ses opinions à l’élaboration de 18 documents et projets de lois, politiques, programmes et projets relatifs aux enfants.

Avec le rôle de participer à la surveillance de la mise en œuvre des droits de l’enfant tel que prescrit par la loi, elle est invitée à participer à de nombreuses missions de surveillance, en particulier celle de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre des politiques et des lois sur la prévention et le contrôle des abus des enfants dans 12 provinces et villes.

Photo: VNA

La mission de surveillance de l’Assemblée nationale a confié à la VACR la responsabilité première et la coordination de la réalisation d’une enquête sociologique sur la mise en œuvre des politiques et des lois sur la prévention et la lutte contre les abus des enfants auprès de 8.000 adultes et enfants dans 63 provinces et villes.

Au cours des cinq dernières années (2018-2023), la VACR a reçu environ 500 doléances de citoyens par courrier, appels directs, etc., liées à des violations des droits de l’enfant. Elle a envoyé des documents aux autorités compétentes pour demander un règlement ou, par l’intermédiaire des médias, s’est prononcée sur ces cas.

Parallèlement à la consultation et au soutien des enfants, des activités de communication sont activement déployées par la VACR à travers des événements et des séminaires, dans lesquels l’accent est mis sur la communication juridique aux enfants à travers le modèle de “procès simulé”, considéré comme la marque de l’association.

En particulier, le programme “Discipline positive dans la pratique quotidienne de la parentalité” a été mis en œuvre par l’association dans de nombreuses localités. Plus de 900 parents et 118 moniteurs en ont bénéficié.

Avec environ 475 milliards de dôngs mobilisés, la VACR a aidé des millions d’enfants à jouir de leurs droits, à recevoir des bourses et des cadeaux pratiques dans leur vie.

Elle a développé jusqu’à présent 26 antennes provinciales, 24 sous-associations, 5 centres et unités affiliées avec des dizaines de milliers de membres et membres de son réseau dans 41 provinces et villes.

Photo: laodongxahoi.net

Cependant, la sensibilisation générale de la société au travail de protection de l’enfant reste encore limitée. De très bonnes politiques et directives en matière de soins ont été promulguées et mises en œuvre, mais d’énormes progrès peuvent être faits en matière de protection de l’enfant.

Un autre défi est la situation des enfants abusés dans le cyber-environnement ; de nouveaux problèmes se développent tels qu’une augmentation de l’obésité infantile ; il y a encore des cas de maltraitance d’enfants, même dans les établissements d’enseignement.

Le problème des abus des enfants, en particulier sexuels, se pose toujours, en particulier le taux d’enfants abusés par des membres de la famille représente un cinquième des cas. Et il convient également de noter que le travail de communication présente encore de nombreuses lacunes.

Nous avons eu un mouvement de tout le peuple ensemble pour participer à la protection des enfants. Il importe désormais de promouvoir ce mouvement; de mobiliser et d’appeler chacun à redoubler d’efforts, de renforcer les programmes consacrés à l’utilisation sûre et saine d’Internet à l’intention des enfants.

La VACR propose que le gouvernement et les localités continuent de prêter attention pour doter chacune d’une organisation chargée de protéger les droits de l’enfant, et intègrent les objectifs et les cibles du travail à l’égard des enfants dans les plans de développement socio-économique nationaux et locaux. – VNA