Photo : De gauche à droite : Lisa, Jennie, Jisoo et Rose de Blackpink. Photo: YG Divertissement

Hanoi (VNA) – À l’ère de l’explosion du divertissement médiatique, il existe d’innombrables cas où le public vietnamien est involontairement "empoisonné" par des images illégales.

Plus récemment, en seulement trois jours, plusieurs événements culturels et de divertissement de grande envergure ont fait l’objet d’interdictions ou de boycotts en raison de leur association avec des images de "ligne à neuf pointillés" ou "ligne de langue de bœuf".

Avec le soutien de multiples appareils et réseaux sociaux, de telles images ont été rendues publiques en utilisant divers artifices. Elles apparaissent discrètement dans diverses scènes de la série télévisée chinoise "Flight to you" (titre vietnamien : Huong gio ma di), ou apparemment par inadvertance sur le site Web de l’organisateur de la tournée du groupe de musique K-pop Blackpink, et même dans un monde irréel dans le film "Barbie" où les neuf pointillés sont divisés en plus petits.

Comme les plateformes d’achat en ligne brouillent les frontières, quelqu’un parmi nous peut également recevoir un colis imprimé avec l’image de la ligne à neuf pointillés qui ne peut pas être vue lors de la commande en ligne.

La vulgarisation et l’utilisation de publications et de produits avec la ligne à neuf pointillés au Vietnam sont une violation de la loi et ne sont pas acceptées dans le pays, a affirmé le 6 juillet le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang lors d’une conférence de presse régulière à Hanoi.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, affirme que la position du Vietnam sur la "ligne à neuf pointillés" a été clairement et systématiquement énoncée et réitérée à plusieurs reprises. Photo: VNA



Blackpink est le groupe K-pop de troisième génération le plus populaire avec une grande influence à l’échelle mondiale, jouant un rôle important dans la diffusion de Hallyu (Korean Wave) dans le monde.

Inutile de réitérer l’appel de Blackpink suite à l’annonce de sa tournée au Vietnam à la fin de ce mois. Bien sûr, les jeunes ont le droit de vivre leurs passions, leur admiration pour leurs idoles et leurs aspirations aux plus belles choses. Mais surtout, la souveraineté nationale reste la plus sacrée pour chaque individu, qui ne doit jamais être compromise.

La chose la plus cruciale est de maintenir une vision claire et une conscience élevée de la souveraineté nationale, plutôt que d’accuser ceux qui souhaitent assister au spectacle Blackpink de "ne pas aimer leur pays".

D’un point de vue juridique, l’explication donnée le 6 juillet par IME Vietnam, l’organisateur du concert de Blackpink, selon laquelle la ligne à neuf pointillés sur la carte sur son site officiel était un "malentendu", créerait de graves malentendus parmi le public.

Une société multinationale de divertissement créée en 2006 avec 11 bureaux à travers l’Asie ne peut pas être dépourvue d’au moins un minimum de recherche et de compréhension de la loi sur un marché de 100 millions d’habitants comme le Vietnam.

Le communiqué de presse indiquant que la carte a été utilisée sur son site Web régional asiatique, et qu’il n’existe actuellement aucun site Web distinct pour le Vietnam, ou la promesse que "l’IME examinera et remplacera rapidement les images inappropriées pour les Vietnamiens" est une explication à la manière de "la langue n’a pas d’os".

Capture d'écran d'une scène dans "Flight to You" montrant une carte avec la ligne à neuf pointillés. Photo : VietnamPlus



Dans le cas du film Barbie interdit de projection par le Département du cinéma du Vietnam, la censure du pays a généré des effets positifs dans la protection de la souveraineté nationale.

Le Vietnam ne tolère pas les films avec des vues peu claires sur la souveraineté territoriale, a déclaré le Dr Trân Thanh Hiêp, président du Conseil national d’évaluation des films.

L’interdiction de la projection du film par le Vietnam, publiée le 3 juillet, a fait la une des médias étrangers comme The Guardian, Variety, CNN et la BBC. Ces actions ont aidé le Vietnam à transmettre au monde le message que le pays n’accepte pas les revendications de la Chine en Mer Orientale, renforçant une fois de plus la position juridique du Vietnam et ses preuves dans les efforts contre les revendications maritimes de Pékin.

Notamment, ces dernières années, de nombreux cas d’apparition et de disparition soudaines d’images contenant la ligne à neuf pointillés dans des jeux, des films et des pages de fans ont été découverts par le public, tels que les sites Web en chinois de H&M, Louis Vuitton, Gucci, UNIQLO, et Chanel en avril 2021, et le jeu pour téléphone portable Purrfect Tale développé par BadMouse en août de la même année.

Cela démontre l’immense pouvoir de la communauté en ligne vietnamienne et la prise de conscience accrue de la souveraineté nationale sur la mer et les îles vietnamiennes chez les jeunes, ce qui est crucial dans le contexte d’explosion de l’information.

La protection de la souveraineté maritime et insulaire nationale relève non seulement de la responsabilité des diplomates ou des soldats, mais aussi de chaque citoyen qui doit rester vigilant face à toute information en ligne. Dans le contexte actuel, elle peut être vue comme une lutte silencieuse sur le front de l’information. – VNA