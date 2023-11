Hanoï (VNA) - Le Bureau politique a publié le Règlement n° 132-QD/TW du 27 octobre 2023 sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans les activités d'enquête, de poursuite, de jugement et d'exécution des peines.



De nombreux cadres, membres du Parti et citoyens de la capitale ont affirmé leur soutien à ce Règlement et apprécié sa publication, estimant qu'il s'agit d'une nouvelle avancée dans le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans l'enquête, la poursuite, le jugement et l'exécution des peines, car le Règlement met en avant l'intégrité des cadres travaillant dans ce domaine.

Transparence maximale dans les procédures



Pour prévenir et minimiser la corruption et la négativité dans les activités d'enquête, de poursuite, de jugement et d'exécution des peines, Pham Van Dung a souligné la nécessité de disposer d'un mécanisme pour contraindre les cadres du secteur judiciaire à ne pas pouvoir ni oser commettre des actes négatifs. Il a indiqué que les outils institutionnels de l'État tels que la discipline du Parti, la discipline administrative, les sanctions pénales..., seraient des barrières qui empêcheraient les cadres de commettre des actes négatifs, dont la corruption.



Renforcer la surveillance et les critiques sociales Pham Van Dung, directeur adjoint du Département des poursuites publiques et de supervision des enquêtes sur la corruption et les crimes liés à la position (Département 5) du Parquet populaire suprême, a souligné que l'intégrité des cadres du secteur judiciaire doit être une priorité absolue. Selon lui, si les cadres du secteur judiciaire font preuve d' intégrité , cela aidera à résoudre simultanément deux problèmes : une direction transparente de la part des dirigeants et les influences des cadres sur leurs dirigeants.Pour prévenir et minimiser la corruption et la négativité dans les activités d'enquête, de poursuite, de jugement et d'exécution des peines, Pham Van Dung a souligné la nécessité de disposer d'un mécanisme pour contraindre les cadres du secteur judiciaire à ne pas pouvoir ni oser commettre des actes négatifs. Il a indiqué que les outils institutionnels de l'État tels que la discipline du Parti, la discipline administrative, les sanctions pénales..., seraient des barrières qui empêcheraient les cadres de commettre des actes négatifs, dont la corruption.D'autre part, il exige de la transparence dans les activités judiciaires, ainsi que dans les activités et la structure organisationnelle des organes. Si les procédures sont transparentes et le contrôle du pouvoir est strict, il est peu probable que la corruption et les pratiques malsaines surviennent.De son vivant, le Président Hô Chi Minh a enseigné aux procureurs à être "justes, intègres, objectifs, prudents et humbles". En réalisant ces enseignements, de nombreux cadres des Parquets, cadres du secteur judiciaire en général, se sont efforcés de promouvoir ces valeurs. Cependant, il existe des cadres qui abusent de leurs connaissances en droit pour commettre des actes de détournement de fonds et de corruption. Dans ces cas, il faut des sanctions plus rigoureuses.