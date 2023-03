Hanoi (VNA) – La JournĂ©e mondiale de l’eau 2023 sur le thĂšme "accĂ©lĂ©rer le changement" vise Ă encourager les gens Ă apporter des petits gestes dans la maniĂšre dont ils utilisent, consomment et gĂšrent des sources d’eau pour rĂ©soudre la crise de l’eau dans le monde.

Contribuer à l océan du changement, goutte par goutte. Photo: Internet





En 2015, la communautĂ© internationale s’est engagĂ©e Ă atteindre l’objectif de dĂ©veloppement durable (ODD) n°6 dans le cadre du Programme 2030, Ă savoir

garantir l’accùs de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d’ici 2030.



Regrettablement, "le monde est terriblement loin d’atteindre son objectif d’eau et d’assainissement pour tous d’ici 2030", a dĂ©plorĂ© sur Twitter le sĂ©crĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies, AntĂłnio Guterres.



"Des milliards de personnes n’ont toujours pas d’eau potable ni de toilettes. Nous pouvons tous faire quelque chose pour accĂ©lĂ©rer le changement", a-t-il dĂ©clarĂ©.



La ConfĂ©rence des Nations unies sur l’eau 2023, qui aura lieu au siĂšge des Nations unies Ă New York, du 22 au 24 mars 2023, co-organisĂ© par le Tadjikistan et les Pays-Bas, promet donc d’ĂȘtre un moment dĂ©cisif pour que le monde entier ait les yeux sur l’agenda eau et assainissement et sur son importance.

Des Ă©coliers se lavent les mains. Photo: VNA





Officiellement connue comme la ConfĂ©rence 2023 pour l’examen complet Ă mi-parcours de la mise en Ɠuvre de la DĂ©cennie d’action des Nations unies pour l’eau et l’assainissement (2018-2028) – elle vise Ă promouvoir et Ă aider les pays Ă atteindre les objectifs et cibles convenus au niveau international pour la pĂ©riode 2018-2028.

Cette occasion unique doit "aboutir Ă un programme d’action audacieux sur l’eau qui donnera Ă cet Ă©lĂ©ment vital pour notre monde l’engagement qu’il mĂ©rite", a indiquĂ© le sĂ©crĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies.

La confĂ©rence comprendra une sĂ©ance d’ouverture et une sĂ©ance de clĂŽture, six sĂ©ances plĂ©niĂšres et cinq sĂ©ances de dialogue interactif et des Ă©vĂ©nements parallĂšles. Les rĂ©sultats de la confĂ©rence seront compilĂ©s dans un rapport de synthĂšse et prĂ©sentĂ©s par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies Ă de la session 2023 du Forum politique de haut niveau sur le dĂ©veloppement durable (FPHN).

La ConfĂ©rence des Nations unies sur l’environnement et le dĂ©veloppement (CNUED), du 3 au 14 juin 1992 Ă Rio de Janeiro, au BrĂ©sil a recommandĂ© qu’une journĂ©e internationale soit consacrĂ©e aux ressources en eau douce. Le 22 dĂ©cembre 1992, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies adoptait la rĂ©solution A/RES/47/193 dĂ©clarant le 22 mars 1993 premiĂšre JournĂ©e mondiale de l’eau.

Vue de l’Usine d’eau potable de BOO Phu Ninh (phase 1A) dans l’hameau de Bich Son, commune de Tam Xuñn 2, district de Nui Thanh (province de Quang Nam). Photo : VNA

Pour renforcer l’action mondiale, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a proclamĂ© la DĂ©cennie internationale d’action "L’eau, source de vie" (2005-2015) et l’actuelle DĂ©cennie internationale d’action "L’eau et le dĂ©veloppement durable" (2018-2028).

Le message de chaque Ă©dition s’aligne sur un thĂšme spĂ©cifique pour informer des des thĂšmes liĂ©s Ă des enjeux majeurs de l’eau, contribuant Ă aider le public Ă mieux comprendre la valeur des ressources en eau, Ă encourager des changements dans la maniĂšre dont l’eau est utilisĂ©e et gĂ©rĂ©e de la maniĂšre la plus rationnelle possible.

Alors que la population augmente, l’agriculture et l’industrie consomment de plus en plus d’eau et le changement climatique s’aggrave, l’eau est le facteur le plus important conditionnant les objectifs et les cibles de l’Agenda 2030 pour le dĂ©veloppement durable.

Comprendre l’importance et la relation organique entre l’eau dans la nature et l’eau dans la vie permet de façonner une solution globale. L’eau deviendra un levier d’une Ă©conomie verte, contribuera Ă restaurer le climat et Ă crĂ©er un monde globalement durable. – VNA