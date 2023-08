Chargement et déchargement de marchandises à l'entrepôt de la plateforme de l'e-commerce Lazada Vietnam. Photo : hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Le développement rapide du commerce électronique doit désormais aller de pair avec l’écologisation pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et la société.



Le développement rapide du commerce électronique (e-commerce) dans le monde et au Vietnam pose de grands défis à l'environnement. Selon le rapport sur l'indice d'e-commerce du Vietnam 2023, la livraison et l’emballage de marchandises sont deux étapes principales qui produisent des effets néfastes sur l'environnement.



Ces derniers temps, de nombreuses mesures innovantes ont été proposées et mises en œuvre pour que l'e-commerce soit plus respectueux de l'environnement. Au Vietnam, des entreprises de commerce électronique et postales, telles que Lazada, Grab ou Vietnam Post, ont pris diverses mesures pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement, notamment l'utilisation d'emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés ou la réduction de déchets plastiques...



De nombreuses mesures innovantes ont été proposées et mises en œuvre pour que l' e-commerce soit plus respectueux de l'environnement. Photo: VNA



Le spécialiste Nguyen Thanh Hung de l'Association vietnamienne de l'e-commerce (VECOM) a insisté sur la nécessité d'avoir des politiques pour promouvoir le développement durable et respectueux de l'environnement de l'économie numérique et de l'e-commerce.



Il a proposé aux parties prenantes, à savoir les agences de gestion de l'État, les entreprises, les établissements de recherche et de formation et les organisations socioprofessionnelles, de se coordonner étroitement et mettre en œuvre les activités appropriées.



Les recherches de Google, Temasek et Bain & Company montrent que l'optimisation des activités de transport dans l'e-commerce, telles que la réduction des parcours de livraison, l'utilisation de matériaux recyclés et respectueux pour l'emballage des marchandises..., contribuera à réduire de 30% à 40% les émissions dans ce secteur.



Lai Viet Anh, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), a suggéré d’utiliser des véhicules respectueux de l'environnement dans la livraison de marchandises, de réduire la quantité d'emballages tout en favoriser l’utilisation d’emballages recyclables…



Les détaillants ont besoin de mesures pour changer les habitudes de consommation vers une livraison verte, a-t-elle ajouté. -VNA