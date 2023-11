Des participants au programme d’échange des ambassadeurs adolescents Japon-Vietnam 2023. Photo: VNA Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le Fonds AEON 1% Club, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam au Japon, organise du 13 au 19 novembre à Tokyo un programme d’échange des ambassadeurs adolescents Japon-Vietnam (Teenage Ambassadors 2023), avec la participation de 100 lycéens vietnamiens et japonais.Le président du Fonds AEON 1% Club, Yoshiki Mori a déclaré que le programme Teenage Ambassadors 2023 visait à promouvoir l'amitié entre les pays, en créant un terrain de jeu permettant aux jeunes du Japon et d'autres pays de se connecter et de se renseigner sur la culture et l'histoire de chaque pays. L'événement est d'autant plus significatif lorsqu'il a lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, a-t-il ajouté.Le chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Japon, Nguyen Duc Minh a exprimé sa reconnaissance envers le groupe AEON pour ses contributions à l’intensification de l’amitié Vietnam-Japon. Il s’est déclaré convaincu que grâce au programme Teenage Ambassadors 2023, les élèves des deux pays réaliseraient un voyage utile et significatif, élargissant leurs connaissances et leur vision sur le travail diplomatique et deviendraient de véritables passerelles pour renforcer les relations entre le Vietnam et le Japon.