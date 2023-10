Le voilier Le Quy Don de la Marine populaire du Vietnam. Photo: VNA



S'exprimant à l’évènement, le colonel Bui Duy Thong, commissaire politique adjoint de l'Académie navale du Vietnam, a remercié la Marine singapourienne pour son accueil enthousiaste. Il s’est déclaré convaincu que les activités d'échange direct entre officiers, marins, membres de l'Institut de guerre et de doctrine maritimes de Singapour et de l'Académie navale du Vietnam, contribueraient à renforcer la solidarité, la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux Marines, les deux Armées en général.



Le colonel Bui Duy Thong, commissaire politique adjoint de l'Académie navale du Vietnam. Photo: VNA

Dans une atmosphère d'amitié, des officiers, marins, membres de l'Institut de guerre et de doctrine maritimes de Singapour et des invités ont profité de numéros artistiques et de plats traditionnels vietnamiens préparés par des officiers, marins et membres de l'Académie navale du Vietnam.



Le voilier Le Quy Don a accosté le 10 octobre au port de Changi pour une visite de trois jours à Singapour. Il s’agit de la 9e visite d’un navire de la Marine populaire du Vietnam et de la 2e du voilier Le Quy Don à Singapour, d'autant plus significative dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique. -VNA