Hanoi (VNA) – La Journée mondiale de l’eau 2022 porte sur le thème des eaux souterraines pour souligner leur rôle important dans les systèmes d’approvisionnement des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’écologie et de l’adaptation au changement climatique.

Vue aérienne de l'usine d'eau de surface AquaOne Sông Hâu dans le parc industriel de Sông Hâu, district de Châu Thành, province de Hâu Giang (Sud). Photo : VNA

La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce.

Cette année, l’attention se porte sur les eaux souterraines, une ressource invisible dont l’impact est visible partout dans le monde.

Leur exploration, leur protection et leur utilisation durable seront essentielles pour survivre et s’adapter au changement climatique et répondre aux besoins d’une population croissante.

Au Vietnam, les données d’enquête du Centre national de planification et d’investigation des ressources en eau montrent que les ressources totales en eaux souterraines de l’ensemble du pays sont estimées à environ 91 milliards de mètres cubes par an (250,7 millions de mètres cubes par jour), dont la part d’eau douce reprsente environ 69 milliards de mètres cubes par an (189,3 millions de mètres cubes par jour). La quantité d’eau douce autorisée aujourd’hui à l’exploitation est de 3,6 milliards de mètres cubes par an (9,9 millions de mètres cubes par jour). L’eau exploitable totale est de 22,3 milliards de mètres cubes par an (61,2 millions de mètres cubes par jour).

Les localités qui exploitent principalement les eaux souterraines sont : Hanoï, Hà Dông, Son Tây, Hung Yên, Vinh Phuc, Bac Ninh, Tuyên Quang (Nord), Quy Nhon, Quang Ngai (Centre), Bac Liêu, Cà Mau, Soc Trang et Trà Vinh (Sud). Les autres les utilisent en combinaison avec les eaux de surface.

Des sources cruciales

Selon les rapports des agences compétentes, environ 40% de l’approvisionnement total en eau des zones urbaines est extrait de ressources souterraines. La plupart des zones urbaines exploitent des sources de faible capacité (de 5.000-15.000 m3/jour à 20.000-40.000 m3/jour). En particulier, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville ont une plus grande capacité d’exploitation totale, respectivement 1,3 million et 600.000 mètres cubes par jour. Environ 62% des populations rurales ont accès à de l’eau salubre, la majeure partie de l’approvisionnement en eau dans les zonnes rurales est constituée d’eaux souterraines.

Le taux d’utilisation des eaux souterraines pour l’industrie est relativement important, avec 57% des entreprise rien qu’à Hô Chi Minh-Ville. Les deltas du fleuve Rouge, du Mékong et les hauts plateaux du Centre sont les régions ayant ce taux d’exploitation le plus élevé, où la densité de population et le développement économique sont les plus élevés de tout le pays.

En constatant les chiffres ci-dessus, on peut voir que les eaux souterraines jouent un rôle important dans le développement socio-économique du Vietnam. Cependant, elles sont actuellement confrontées à de fortes pressions dues à la baisse du niveau d’eau, à la pollution de l’environnement, à la salinisation des aquifères, à l’affaissement, à la déformation de la surface topographique et au changement climatique.



Le Vietnam a donc besoin de solutions opportunes et efficaces pour protéger ses sources d’eau souterraine, car lorsque ces dernières sont polluées, les travaux d’assainissement seront très difficiles, compliqués et coûteux. Ces réserves d’eau mettent également beaucoup de temps à se rétablir.

La Journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l’eau est de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d’ici à 2030. – CVN/VNA