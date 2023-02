Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Tran Duy Dong lors de la conférence de presse tenue le 1er janvier à Hanoï.. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Conférence sur le développement socio-économique du Centre septentrional et du littoral du Centre aura lieu le 5 février dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh, sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Sous le thème « Connexion - Percée de l'économie maritime - Développement rapide et durable », la Conférence vise à rendre public le plan d’action du gouvernement sur la mise en œuvre de la Résolution N° 26-NQ/TW du Bureau politique (13e mandat) sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité au Centre septentrional et au littoral du Centre d'ici 2030, avec une vision pour 2045, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Tran Duy Dong lors de la conférence de presse sur cette conférence, tenue le 1er janvier à Hanoï.

Parallèlement à la conférence sur la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement, une conférence de promotion de l’investissement sera organisée pour mobiliser des ressources en faveur du développement des infrastructures, accélérer les activités d’investissement, de production et d’affaires dans cette région.

A cette occasion, se tiendra également une cérémonie de remise des accords de coopération sur le développement durable du Centre septentrional et du littoral du Centre entre le ministère du Plan et de l’Investissement et des partenaires de développement ainsi que des protocoles d’accord et licences d’investissement.

Entre 2005 et 2020, la région du Centre septentrional et du littoral du Centre a connu une croissance annuelle moyenne de 7,3%, soit 9,1 fois de plus qu’en 2004. La structure économique locale évolue dans le sens donnant la priorité à l’industrie et les services. Le tourisme devient progressivement un secteur majeur.

Photo:ministère du Plan et de l'Investissement

La résolution n°26-NQ/TW a défini que le Centre septentrional et le littoral du Centre disposent d’une position stratégique en termes d’économie, de politique, de culture, de société, d’environnement, de défense nationale, de sécurité et d’affaires étrangères. Son développement doit être conforme aux stratégies de développement national, notamment à celle de l’économie maritime.

Selon cette résolution, d’ici 2030, la région devrait devenir une région en développement dynamique, rapide, fort en économie maritime. Elle devra se doter des infrastructures socio-économiques synchrones, modernes, hautement résilientes aux catastrophes naturelles et bien adaptées aux changements climatiques.

D'ici 2045, la région devrait devenir une région en développement rapide, durable, possédant de grands centres industriels, de services et de coopération internationale à l’échelle asiatique, ainsi que des zones économiques côtières modernes et un système urbain côtier intelligent et durable...-VNA