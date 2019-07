Des produits fabriqués par Doosan Vina pour exporter vers le Brunei. Photo : kinhtenongthon.vn

Quang Ngai (VNA) – La SARL d'industrie lourde Doosan Vietnam (Doosan Vina), située dans la zone économique de Dung Quât de la province de Quang Ngai (Centre), a expédié récemment deux lots de 154 tonnes au total de matériaux de construction de l’usine Brunei Fertiliser Industries (BFI) vers le Brunei.

Ce projet a été signé par Doosan Vina et la société ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Doosan Vina doit fabriquer et fournir plus de 1.500 tonnes d’articles au total.

Les troisième et dernier lots devraient être livré respectivement les 1er juillet et 15 août.

Couvrant une superficie totale de 55 ha, Brunei Fertiliser Industries est l'une des plus grandes usines d'engrais en Asie du Sud-Est. Une fois les travaux achevés, l’usine produira 3.900 tonnes d’urée par jour.

À ce jour, Doosan Vina a exporté ses produits vers 35 pays du monde. -VNA