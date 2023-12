Dong Thap (VNA) - Afin de soutenir les entreprises et les secteurs économiques clés de la province dans un contexte de demande en baisse, Dong Thap (Sud) prend de nombreuses mesures positives pour améliorer l'efficacité de la production et favoriser la reprise économique.

Selon l'Association provinciale de l'industrie du lotus de ces derniers temps, avec la promotion des activités de transformation, les produits transformés à base de lotus étaient très diversifiés en termes de types, de conceptions et d'emballages. L'association a organisé un échange de vue sur les solutions permettant de créer une chaîne de valeur endémique pour le lotus de Dong Thap et a signé un accord de coopération sur la fourniture de matières premières et la gastronomie de lotus de Dong Thap avec le groupe Amor.

Dans le même temps, la province de Dong Thap s’intéresse aux fleurs ornementales en approuvant récemment un plan visant à développer cette industrie jusqu'en 2025. Ce plan vient d'être publié par le Comité populaire provincial. L'objectif spécifique : atteindre une valeur de production de 7 000 milliards de dongs (287 millions de dollars), une superficie cultivée de plus de 3 500 hectares, principalement concentrée dans la ville de Sa Dec, les districts de Lai Vung et Lap Vo et la ville de Cao Lanh.

Dong Thap vise aussi à former des groupes coopératifs d'élevage de canards et à établir des liens tout au long de la chaîne de valeur, reliant la production et la consommation entre les agriculteurs et les entreprises de manière durable.

En outre, un certain nombre de modèles de production de riz sûrs et efficaces sont en cours de déploiement. Ces modèles aident progressivement les agriculteurs à changer leur façon de penser et leurs pratiques agricoles, contribuant ainsi au développement agricole vers la qualité, l'efficacité et la durabilité.

À Dong Thap, le commerce électronique connaît une forte croissance et devient un canal de distribution important. Il existe plus de 300 spécialités locales provenant de 60 établissements participant aux transactions sur cinq plateformes de commerce électronique réputées telles que Voso, Postmart, Lazada, Shopee, Sendo.

Les exportations de Dong Thap ont réalisé de nombreux résultats remarquables, même dans les moments difficiles dus à la pandémie de COVID-19.

Le chiffre d'affaires des exportations de marchandises (hors pétrole temporairement importé et réexporté) est estimé à 1,53 milliard de dollars (soit 96% du plan annuel), avec une croissance moyenne de 14,1%/an sur trois ans (2021 - 2023). Les produits aquatiques représentent la proportion d'exportations la plus élevée, estimée à un milliard de dollars en 2023.

Pham Thien Nghia, président du Comité populaire provincial a souligné que pour atteindre une croissance de 7,5% pour toute l'année 2023, la province demande aux secteurs et niveaux d’examiner les tâches et les objectifs non atteints pour donner une évaluation, de continuer à suivre de près l'évolution du marché, les catastrophes naturelles, l'offre de main-d'œuvre... pour éliminer rapidement les difficultés des entreprises et soutenir les gens dans la production et les affaires. - VNA