Photo d'illustration (Source: VNA)



Hanoï, 4 août (VNA) - 18 nouveaux cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés au cours des 12 dernières heures, portant le total à 670 à 18 heures le 4 août, selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 .Parmi les nouveaux cas, 16 se trouvaient dans la ville centrale de Da Nang, un à Dong Nai avec des liens avec l'hôpital de Da Nang, et un a été importé.Les 16 nouveaux patients de Da Nang ont tous été détectés en quarantaine. Le patient de Dong Nai avait rendu visite à un proche de l'hôpital de Da Nang et avait eu des contacts étroits avec le patient 510.Le nombre de cas liés à l'épidémie à Da Nang est passé à 222.Un total de 378 patients COVID-19 ont été annoncés guéris jusqu'à présent, alors qu'il y a eu huit décès.Parmi les patients sous traitement, 18 ont été testés négatifs pour le SRAS-CoV-2 une fois, et 13 autres négatifs pendant au moins deux fois.Plus de 133 270 personnes qui ont eu des contacts étroits avec des patients atteints du COVID-19 ou qui sont revenus de zones touchées par la pandémie sont mises en quarantaine à travers le pays. –VNA