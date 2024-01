Hanoï (VNA) – L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie a déclaré avoir signé des contrats pour commander 10 types de vaccins auprès de fabricants nationaux pour le Programme élargi de vaccination, afin de les distribuer rapidement aux localités dès les premiers jours de janvier 2024.Plus précisément, seront disponibles plus de 1,55 million de doses de vaccin antituberculeux (BCG), 1 million de doses contre l’hépatite B, 4,98 millions de doses de vaccin oral contre la polio (OPV), 1,9 million de doses contre la rougeole, 1,7 million de doses contre la rougeole et la rubéole, 1,4 million de doses contre l'encéphalite japonaise, 1,53 million de doses de vaccin combiné diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC), 1,47 million de doses contre le tétanos et 1,37 million de doses contre le tétanos et la diphtérie (Td).La quantité de ces neuf types de vaccins est suffisante pour vacciner les enfants non vaccinés en 2023 et ceux dont la vaccination est prévue au cours du premier semestre 2024, selon des représentants de l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie.En outre, 549.164 doses du vaccin Rota pour prévenir la diarrhée aiguë seront inclues dans le Programme élargi de vaccination pour vacciner les enfants de moins d'un an, et ce à partir du deuxième trimestre de cette année.Le Programme élargi de vaccination est déployé au Vietnam depuis 1981. En 1985, ce programme a été renforcé et élargi à l'ensemble du pays. Et depuis 1993, le taux de vaccination des enfants de moins d’un an atteint plus de 90%. Le Vietnam figure parmi les pays ayant mis en œuvre avec succès le programme de vaccination en Asie du Sud-Est. -VNA