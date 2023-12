Au port de Tan Cang Cat Lai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter les 10 événements marquants de l'économie vietnamienne en 2023 sélectionnés par son Département de l’information économique.



1. Le Vietnam est un point positif dans les efforts de relance économique

Le Vietnam a enregistré une croissance de son PIB de plus de 5%. Bien que cette augmentation soit inférieure à l’objectif fixé de 6,5%, elle est considérée par les institutions financières internationales comme assez élevée et positive par rapport à de nombreuses autres économies, dans un contexte économique mondial morose. Les facteurs qui ont contribué à la reprise de l’économie nationale comprennent un chiffre d’affaires record à l’exportation, les efforts visant à décaisser les investissements publics, le montant d’IDE le plus élevé depuis 2020 et le rétablissement des services. Plusieurs grandes agences de médias affirment qu'avec les efforts de croissance, le Vietnam est en train de devenir un partenaire commercial et une destination d'investissement attractifs.



2. Publication par le Bureau politique d’une résolution sur l’édification et la promotion du rôle des hommes d'affaires vietnamiens dans la nouvelle ère

Le 10 octobre 2023, le Bureau politique a publié la résolution n° 41-NQ/TW sur l’édification et la promotion du rôle des hommes d'affaires vietnamiens dans la nouvelle ère. Il s'agit de la deuxième résolution du Bureau politique concernant les entrepreneurs, 12 ans après la première résolution (Résolution 09/NQ-TW du 9 décembre 2011). La résolution définit 7 tâches et solutions principales pour développer un contingent d’hommes d’affaires vietnamiens ayant des capacités et des qualifications nécessaires pour atteindre les objectifs de développement national, édifier des entreprises ayant des marques de niveau mondial et dirigeant certaines chaînes d'approvisionnement et de chaînes de valeur mondiales.



3. Record des décaissements d'investissements publics

La valeur de décaissement d'investissements publics est estimée à plus de 461.000 milliards de dongs, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Le décaissement rapide et efficace d’investissements publics est devenu un moteur important, créant une dynamique pour une croissance économique rapide et durable dans les temps à venir.



4. Excédent commercial pour la 8ème année consécutive

L'excédent commercial est estimé à 26 milliards de dollars, soit presque le triple du montant en 2022. C’est la 8e année consécutive que le Vietnam affiche un excédent commercial. Les exportations de riz ont notamment dépassé les 8 millions de tonnes, atteignant un chiffre d'affaires de plus de 4,4 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis 2009. L'excédent commercial contribue positivement à la balance des paiements, à accroître les réserves de change et à stabiliser les taux de change.



5. Mise en service de 475 km d’autoroute en un an, un record

L'achèvement de 14 projets de transport clés, y compris des projets composant de la première phase de l’autoroute Nord-Sud, a porté la longueur totale des autoroutes du pays à 1.892 km. Ce résultat contribue à réaliser l’une des trois avancées de la Stratégie de Développement Socio-Économique pour la période 2021-2030.

Extension de la route Thong Nhat (ville de Vung Tau). Photo: VNA



6. Pour la première fois, baisse continue des taux d’intérêts par la Banque d'État sur une courte période

De mars à juin, la Banque d'État a réduit les taux d'intérêt quatre fois de suite, de 0,5 à 2 % par an. C'est la première fois que la Banque d'État a diminué continuellement les taux d'intérêt sur une courte période de temps. Cet ajustement est une solution flexible, créant une base permettant aux établissements de crédit de réduire les taux d'intérêt des prêts et de soutenir la reprise de la croissance économique.



7. Approbation par le gouvernement du Plan d'Électricité VIII

Le 15 mai 2023, le Premier ministre a signé la Décision n° 500/QD-TTg approuvant le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2050 (Plan électrique VIII). Ce plan ouvre un nouvel espace de développement durable et équitable pour l'industrie énergétique vietnamienne, conformément aux points de vue et politiques du Parti et de l'État et aux capacités réelles du pays.

Parc éolien. Photo: VNA



8. Promulgation de nombreuses politiques sans précédent pour soutenir le marché immobilier

Le gouvernement, les ministères et les départements ont lancé et mis en œuvre de nombreux mécanismes et politiques sans précédent pour éliminer les difficultés juridiques et financières et redresser le marché immobilier. On peut citer notamment la résolution n° 33/NQ-CP sur un certain nombre de solutions pour promouvoir un développement sûr, sain et durable du marché immobilier ; le Décret n° 10/2023/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles de décrets guidant l'application de la loi foncière ; le Projet d'investissement visant à construire au moins 1 million d'appartements de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les ouvriers des parcs industriels au cours de la période 2021-2030. En outre, le Premier ministre a directement présidé deux conférences en ligne pour lever les difficultés du marché immobilier.



9. Coordination pour corriger les activités d’immatriculation des véhicules automobiles

Des actes de corruption de certains fonctionnaires et registraires ont été découvertes à grande échelle, ce qui a provoqué la fermeture temporaire à un certain moment de 106 des 281 centres d'immatriculation des véhicules automobiles à travers le pays. Pour la première fois, une congestion prolongée des véhicules en attente de l’immatriculation s'est produite. Le gouvernement, les ministères, les organes et les forces compétents doivent se coordonner pour résoudre cette situation. Le 8 juin 2023, le gouvernement a publié le décret 30/2023/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 139/2018/ND-CP du 8 octobre 2018 relatif aux activités de services d’immatriculation des véhicules automobiles.



10. Renforcement de la gestion de la construction d’immeubles d’habitation

L'incendie d'un immeuble d’habitation survenu dans la nuit du 12 septembre dans la rue Khuong Ha à Hanoï a tué 56 personnes et en a blessé 37 autres. Cette catastrophe a tiré la sonnette d’alarme sur la gestion laxiste des constructions dans les zones urbaines et les zones résidentielles. Conformément aux directives du Premier ministre, tous les organes compétents ont examiné et rectifié les travaux de gestion de la construction et déployé des solutions urgentes pour prévenir et combattre les incendies dans les appartements, immeubles d’habitation, les auberges...-VNA