Remise du protocole d'accord de coopération entre le Département du développement des entreprises, le ministère du Plan et de l'Investissement et le projet IPSC financé par l'USAID aux représentants de 22 entreprises pionnières. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, le ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a organisé le forum "L'esprit entrepreneurial pionnier pour un Vietnam durable".

Cet événement visait à encourager les entreprises, notamment les PME, à améliorer leur compétitivité sur le marché international, contribuant ainsi au renforcement des capacités économiques internes et s'orientant vers le développement durable et inclusif.

Lors du forum, les organisateurs ont remis le protocole d'accord de coopération entre le Département du développement des entreprises, le ministère du Plan et de l'Investissement, le projet visant à renforcer la compétitivité du secteur privé (IPSC) de l'USAID et les représentants de 22 entreprises pionnières.

Parallèlement, dix entreprises ont été récompensées pour leurs initiatives ESG (Environnement - Social - Gouvernance) au Vietnam au cours de l'année 2023.

Les entrepreneurs et les entreprises doivent continuer de faire preuve d'autonomie, de résilience et de poursuivre leurs efforts pour surmonter les difficultés. Il leur est nécessaire d'innover dans leurs modèles de production et de gestion, de se restructurer, de promouvoir l'innovation et l'application des sciences et technologies... afin d'améliorer leurs capacités internes, la position des produits vietnamiens et de participer activement aux chaînes de valeur durables, a souligné le vice-ministre du Plan de et l'Investissement Tran Duy Dong.

Ces deux dernières années, le ministère du Plan et de l'Investissement et le projet IPSC financé par l'USAID ont mis en œuvre de nombreuses activités de soutien aux entreprises pionnières, aux entreprises appliquant les critères environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et ont obtenu des résultats encourageants.

Selon Aler Grubbs, directrice de l'USAID Vietnam, l'USAID s'engage à promouvoir la croissance économique et à renforcer la compétitivité du secteur privé au Vietnam.

Le ministère du Plan et de l'Investissement et l'IPSC financé par l'USAID continueront à se concentrer sur la promotion de l'esprit pionnier des entreprises, pour contribuer à renforcer leur compétitivité et à poser les bases solides d'un développement à long terme. -VNA