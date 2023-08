Hanoi (VNA) – Un séminaire de consultation s’est tenu mercredi 9 août à Hanoi pour examiner la mise en œuvre sur 10 ans de la résolution n°24-NQ/TW du Comité central du Parti sur l’adaptation au changement climatique, sur le renforcement de la gestion des ressources naturelles et sur la protection de l’environnement.

Le chef adjoint de la Commission économique centrale Nguyên Duy Hung (droite) et le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Vo Tuân Nhân présidant le séminaire, à Hanoi, le 9 août. Photo : VNA



Organisé conjointement par le Comité de pilotage pour l’examen de la résolution, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Fondation Hanns Seidel, l’événement a attiré plus de 100 délégués des ministères, agences, organisations internationales et 25 villes et provinces du Nord.

Le projet de rapport sur l’examen de la mise en œuvre de la résolution a montré qu’au cours de la dernière décennie, une plus grande attention a été accordée à l’adaptation au changement climatique, au renforcement de la gestion des ressources naturelles et à la protection de l’environnement.

Les politiques et les mécanismes ont été affinés avec de nouvelles perspectives qui s’alignent sur les normes internationales et les tendances contemporaines.

La réponse au changement climatique est passée d’une focalisation uniquement sur l’adaptation à l’intégration de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en capitalisant sur les opportunités d’évolution vers une économie verte à faible émission de carbone.

Les ressources sont étudiées, évaluées et gérées de manière plus durable, allouées sur la base des signaux du marché par le biais d’enchères de droits d’utilisation et d’exploitation.

Les mentalités sur la protection de l’environnement sont passées d’une réponse passive à une prévention et un contrôle proactifs des principales sources de pollution. Les principes de l’économie circulaire ont été institutionnalisés. La croissance économique réduit progressivement sa dépendance vis-à-vis des industries minières. Différents modèles d’économie verte, d’urbanisme respectueux de l’environnement et de développement rural durable ont été lancés.

Un système de base de données complet et unifié sur le changement climatique, les ressources et l’environnement a été initialement mis en place. La transformation numérique est en cours pour améliorer la connectivité et le partage des bases de données d’informations et de ressources environnementales.

Les participants à l’événement ont également proposé des objectifs et des mesures pour le futur proche.

Des événements similaires sont prévus dans les régions du centre et du sud, ainsi que trois séminaires thématiques sur l’adaptation au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement. – VNA