Hanoi (VNA) – Dans le contexte international marqué par de nombreuses difficultés et turbulences en 2023, le travail des affaires étrangères du Vietnam a obtenu des "réalisations de portée historique, devenant un point lumineux impressionnant dans le palmarès du pays plus de la moitié du mandat du 13e Congrès national du Parti".

Le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Lê Hoài Trung. Photo: VNA



Cette évaluation faite par le secrétaire général Nguyen Phu Trong.résume à elle seule le bilan du travail des affaires étrangères du pays, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Lê Hoài Trung.



Le responsable a passé en revue quatre grandes réalisations en matière d’affaires étrangères, à savoir la consolidation des relations avec les pays voisins, l’approfondissement de la coopération avec les partenaires, notamment stratégiques et intégraux, la promotion de la diplomatique et multilatérale, et l’étude et le conseil stratégique en affaires étrangères.



Premièrement, la politique du 13e Congrès national du Parti attache de l’importance au développement des relations avec les pays voisins. L’année dernière, nous avons continué à renforcer la confiance politique, à élargir la coopération, à imprimer de nouvelles empreintes et à consolider fermement nos relations avec les pays voisins, a-t-il indiqué.



Les deux visites d'État du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden au Vietnam ont approfondi les relations Vietnam-Chine et marqué l'élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral. Le Vietnam a donc établi le partenariat stratégique intégral avec six pays que sont la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, la République de Corée et les États-Unis.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong (à gauche) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping se serrent la main. Photo: VNA



Deuxièmement, nous avons activement mis en œuvre la politique du 13e Congrès national du Parti qui consiste à promouvoir et à approfondir davantage la coopération bilatérale avec les partenaires, en particulier les partenaires stratégiques, les partenaires intégraux et les partenaires importants, y compris l'élévation des liens et la création des percées, a-t-il poursuivi.

Troisièmement, d’autres volets du travail des affaires étrangères ont bénéficié d’une grande attention et obtenu de nombreux résultats positifs, dans lesquels la diplomatie économique a positivement contribué à la reprise post-pandémie ; les questions touchant à l’économie, au commerce, à l’investissement, à l’APD, à la science et à la technologie, au travail, à la défense des intérêts légitimes du pays ont été au menu des échanges entre le Vietnam et ses partenaires, a indiqué le responsable.



Le Vietnam a fait œuvre de pionnier dans la participation aux cadres et initiatives multilatéraux en matière de commerce, d’économie et d’investissement ; et s’est révélé un membre actif et responsable de la communauté internationale comme en témoignait sa participation aux efforts climatiques internationaux.



Quatrièmement, le travail d’étude, de prévision, de conseil stratégique en matière d’affaires étrangères est mené de manière régulière et coordonnée. L’étude de la "diplomatie du bambou" et la publication du livre "Construire et développer la diplomatie vietnamienne globale, moderne, imprégnée de l’identité du bambou vietnamien ont attiré une large attention au niveau national et international, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong s'entretient avec le président américain Joe Biden. Photo: VNA



Selon le responsable, ces réalisations ont fortement promu le rôle des affaires étrangères, identifiées par le 13e Congrès national du Parti comme pionnier dans l’instauration et le maintien d’un environnement de paix, de stabilité, la mobilisation des ressources extérieures au service du développement et de l’élévation de la position et du prestige du pays, la création des opportunités stratégiques et de la configuration diplomatique favorable, la mise à profit de nouvelles conditions importantes en réponse aux exigences de l’industrialisation et de la modernisation nationales.



Les résultats de la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam ont également de nombreux impacts internationaux, contribué aux travaux de la communauté internationale, renforcé le rôle des pays de l’ASEAN et des pays en développement ; traduisant la signification de la politique d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération, de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures dans le monde d’aujourd’hui.



Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti a attribué les succès du travail des affaires étrangères au fait que jamais le Vietnam ne connait une telle posture, une telle puissance, une telle position et une telle réputation sur la scène internationale qu'aujourd'hui, rappelant les mots du président Hô Chi Minh qui avait souligné de son vivant que "notre force propre est le gong, la diplomatie en est la résonance. Plus le gong est grand, plus sa résonance est forte".