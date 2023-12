Cérémonie au Cimetière des Morts pour la Patrie de Tong Khao. Photo: VNA



Dien Bien (VNA) - Le 19 décembre, le Comité populaire de la province de Dien Bien (Nord) a organisé une cérémonie commémorative et inhumé les restes de trois soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos.



L’événement a eu lieu au Cimetière des Morts pour la Patrie de Tong Khao (commune de Thanh Nua, district de Dien Bien, province de Dien Bien).



Auparavant, le 18 décembre, le Comité populaire de la province de Dien Bien, en collaboration avec d’autres organes compétents vietnamiens et lao, avait organisé une cérémonie pour rapatrier les restes de 11 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos. Les restes de huit soldats et experts identifiés avaient été remis aux provinces de Phu Tho, Lang Son, Bac Giang, Hoa Binh, Son La, Yen Bai, Ha Nam et à leurs familles. Les trois autres, avec des informations d’identification incomplètes, ont été inhumés au Cimetière des Morts pour la Patrie de Tong Khao.-VNA