Genève (VNA) – Une délégation de la province de Diên Biên (Nord), conduite par le chef du Comité provincial du Parti pour la mobilisation de masse et président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam Lo Van Mung, a sollicité le soutien de l’OMPI à la formation sur la propriété intellectuelle.

Vue de la séance de travail de la délégation de la province de Diên Biên au siège de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Photo: VNA

Lors d’une séance de travail avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans le cadre de sa visite de travail en Suisse du 4 au 7 octobre, Lo Van Mung a informé les responsables de l’OMPI des activités de la province visant à promouvoir la propriété intellectuelle.Il a fait savoir que Diên Biên avait prêté l’attention voulue et promulgué diverses politiques sur le développement de la propriété intellectuelle, qui ont joué un rôle important dans le développement des secteurs avec des produits typiques.La province a approuvé un projet visant à mettre en œuvre la stratégie de propriété intellectuelle jusqu’en 2030, a-t-il déclaré, suggérant à l’OMPI, par l’intermédiaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Vietnam, d’ouvrir des cours de formation en ligne sur la propriété intellectuelle afin de doter les fonctionnaires vietnamiens, y compris ceux de Diên Biên, des connaissances nécessaires en matière de gestion de la propriété intellectuelle.Il a profité de cette occasion pour inviter les responsables et experts de l’OMPI à visiter Diên Biên et à découvrir la culture et les produits locaux.Andrew Michael Ong, directeur de la Division Asie et Pacifique de l’OMPI, a présenté à la délégation de Diên Biên des mesures visant à développer des marques locales.Il a également souligné les politiques de l’OMPI visant à promouvoir le tourisme local parallèlement à la protection et au développement de la propriété intellectuelle.Par ailleurs, Altaye Tedla, responsable du programme d’enseignement à distance de l’Académie de l’OMPI, a déclaré que l’OMPI était prête à fournir et à partager des documents sur la création de marques locales avec la province, tout en présentant plusieurs modèles que l’OMPI a soutenus.Durant leur séjour en Suisse, la délégation a également eu une réunion avec David Fernandez, représentant de l’Université pour la Paix, et Hiba Qasas, directrice exécutive de la Fondation Principes pour la Paix, au cours de laquelle ils ont discuté de la possibilité d’une coordination pour organiser des activités pour marquer le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et des Accords de Genève de 1954. – VNA