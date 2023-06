Photo : VNA

Ca Mau (VNA) - Selon le plan approuvé par le ministère des Transports, d'ici 2030, l'aéroport de Ca Mau (dans la province méridionale éponyme) sera modernisé pour accueillir des A320 et A321.Actuellement, cet aéroport répond aux normes pour accueillir des ATR 72 et des opérations aériennes équivalentes.La réparation des pistes et des voies de circulation à l'aéroport de Ca Mau a été mise en œuvre par la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV).Pour l’heure, l'aéroport de Ca Mau peut recevoir certains types d'avions Embraer pour exploiter des itinéraires reliant Ca Mau aux principales destinations du pays. Le 29 avril dernier, Bamboo Airways a commencé à exploiter la ligne aérienne directe Hanoï - Ca Mau avec une fréquence de trois vols hebdomadaire. -VNA