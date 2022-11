La pagode se cache dans une forêt de pins. Photo : Công Dat

Hanoï (VNA) - La pagode, dont l’ancien nom est Dung, se situe au hameau Ninh Trung, commune de Liên Son, district de Thanh Liêm, province de Ha Nam, à environ 70 km de Hanoï. La pagode est adossée à la montagne et ses deux côtés sont entourés par des chaînes de montagnes. Elle se cache parmi des forêts de pins. Selon la géomancie orientale, son emplacement peut être interprété comme un dragon à gauche et un tigre blanc à droite.



Selon les personnes âgées du hameau de Ninh Trung, la pagode fut construite au 11ème siècle. Elle comptait alors plus de 100 pièces. Là vécut dans l'isolement le roi Tran Nghe Tong (1372-1394) après avoir quitté la Cour et le roi Tu Duc y pria pour avoir des enfants. En décembre 2015, le Vénérable Thich Minh Quang modernisa la pagode Dung et la rebaptisa Dia Tang Phi Lai.



La pagode se situe à une heure de voiture de Hanoï. Dia Tang Phi Lai est sans conteste la plus belle pagode et la plus paisible de la province de Ha Nam. La cour devant la pagode est couverte de graviers blancs au lieu de briques rouges comme d’autres pagodes.



Devant la salle dédiée au culte des patriarches, 12 cercles sont dessinés sur un sol couvert de graviers blancs représentant les 12 prédestinations de l’homme. Suivant l’architecture des pagodes traditionnelles, l’autel de culte dédié aux Trois Joyaux (Tam Bao) occupe la position la plus importante de la pagode.



A droite se situe l’autel où les 42 patriarches de la pagode sont vénérés, des autels dédiés au bodhisattva Avalokiteshvara, aux génies gardiens du Dharma…Les constructions servent d’habitation pour les bonzes et bonzesses, les fidèles, les visiteurs. Le bonze gérant la pagode donne des cours sur le bouddhisme.



En plus d’être un lieu de culte, la pagode accueille des activités religieuses des locaux qui orientent l’homme vers les valeurs fondamentales du bouddhisme, apportent la sérénité et la paix de l’âme aux fidèles.



En dehors des locaux de la pagode, on voit des espaces verdoyants couverts de plantes médicinales ou de légumes sauvages, un jardin d’arbres fruitiers….



Au pied de la montagne se trouve un espace de culture de champignons bio. Pour ceux qui aiment la lecture, la pagode propose un grand nombre de livres.



L’ambiance paisible de la pagode, les pots d’orchidées placés dans la cour plongent les visiteurs dans un monde idyllique où tous les soucis de la vie quotidienne s'évanouissent comme par magie./.-VI/VNA