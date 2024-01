Le directeur du NIC, Vu Quoc Huy. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre national d'innovation (NIC) a organisé le 23 janvier, à Hanoï une cérémonie de faire le bilan du programme "Ressources humaines pour l'innovation - Écosystème de démarrage" (USAID-WISE).S'exprimant lors de l'événement, le directeur du NIC, Vu Quoc Huy, a déclaré qu'en septembre 2019, le Bureau Politique a promulgué la Résolution n° 52-NQ/TW sur « Des options et politiques proactives pour participer à la quatrième révolution industrielle », avec l'objectif selon lequel d’ici 2030, l’économie numérique représentera environ 30% du PIB.Dans ce contexte, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a soutenu le NIC dans la mise en œuvre du programme USAID-WISE au cours de la période 2021-2023 dans le but de former et d'améliorer davantage la qualité des ressources humaines vietnamiennes pour la quatrième révolution industrielle, a-t-il déclaré.En trois ans de mise en œuvre, le NIC s'est coordonné avec de nombreux partenaires des secteurs public et privé pour organiser de nombreuses formations, conférences et séminaires liés au développement des ressources humaines de haute qualité dans des domaines comme l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, le développement de produits, des usines intelligentes...Douglas Balko, un responsable de l'USAID Vietnam, a remarqué que l'USAID-WISE a aidé ses partenaires à élargir l'accès à l'innovation et à la formation aux compétences numériques afin de combler l'écart entre les sexes et entre les zones urbaines et rurales et de renforcer la compétence de la main-d'œuvre numérique du Vietnam.L'USAID- WISE a également travaillé avec le NIC et le réseau du Centre vietnamien pour l'innovation et l'entrepreneuriat pour renforcer le nouveau réseau et poser la base d'activités visant à soutenir l'écosystème d'innovation du Vietnam à l'avenir.