Hanoï (VNA) - Réduire la pêche marine et accroître l'aquaculture marine (mariculture) est considérée par le secteur aquacole comme une bonne direction pour aider à équilibrer les besoins humains avec la conservation des ressources marines et le développement durable.

La conversion à la mariculture, le développement de ce secteur pour l’exportation, l’amélioration de la qualité et de la valeur des produits aquatiques sont une tendance inévitable.



La province de Khanh Hoa (Centre) est l'une des localités présentant de nombreux avantages en matière de mariculture avec de nombreux produits à haute valeur économique tels homard, poissons de toutes sortes... La culture de homards de Khanh Hoa représente plus de 50% de la production nationale.



La province de Quang Ninh (Nord) possède de nombreux atouts pour développer l'économie maritime et l’aquaculture marine avec plus de 2 000 îles de toutes tailles, un littoral de 250 km de long s'étendant de Mong Cai à Quang Yen, avec 40 000 hectares de vasières, outre plus de 20 000 hectares de détroits, de baies.



Cependant, l'aquaculture marine se heurte encore à de nombreuses difficultés en raison de sa petite échelle, les zones aquacoles étant principalement développées à proximité des côtes et le long des îles. Les races élevées, leur alimentation, leur traçabilité, l’édification de marques... sont encore limités.

Pour profiter des quelque 500 000 hectares de surface d'eau disponibles, le Premier ministre a approuvé le projet de développement de l'aquaculture marine jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2045 (Décision 1664/QD-TTg).



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a déclaré que le développement de l'aquaculture marine était l'une des solutions pour réduire la pêche et les conflits dans le processus de protection des ressources aquatiques marines.



Les entreprises, les coopératives et les particuliers doivent participer à l’exploration et à la conservation des ressources marines durables, en visant à ce qu’un plus grand nombre de secteurs économiques exploitent le potentiel de la mer. Par conséquent, les localités ayant la capacité de développer l'aquaculture marine doivent restructurer cette industrie, promouvoir les liens et la coopération pour en faire une chaîne d'industries, a souligné le ministre Le Minh Hoan. -VNA