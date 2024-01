Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a présidé le 8 janvier à Hanoï une réunion pour écouter un rapport sur le projet de création d’un marché de crédits de carbone au Vietnam.

Soulignant les engagements du Vietnam visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, Tran Hong Ha a déclaré que la création du marché de crédits de carbone était une opportunité pour le Vietnam de passer à un modèle de développement approprié à l'avenir.

Par conséquent, le projet doit mettre à jour les politiques et accords mondiaux ainsi que les stratégies et plans pour les secteurs et les domaines qui ont été émis dans le but de répondre au changement climatique, à la transition énergétique équitable et à la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre…, a-t-il ajouté.

Soulignant le rôle moteur et constructif de l'État, le vice-Premier ministre a déclaré qu'il était nécessaire d'évaluer l'impact des outils économiques, financiers et fiscaux, garantissant la conformité et la transparence nationale et internationale dans les responsabilités et les droits des participants à ce marché pour échanger des quotas d’émission et des crédits de carbone.

Tran Hong Ha a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement d'améliorer la capacité de déterminer et d’attribuer des quotas d'émission aux secteurs et domaines selon des plans spécifiques et clairs ; de mettre en œuvre des réglementations et normes sur les mécanismes statistiques, les mesures et la certification des quotas d'émission et des crédits de carbone selon les standards internationaux, notamment dans les domaines du transport, de l'électronique, de l'agriculture...

Le projet vise à développer le marché de crédits de carbone au Vietnam, contribuant à l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à faible coût pour les entreprises et la société, favorisant le développement de technologies à faibles émissions, contribuant à l'amélioration de la compétitivité des entreprises vietnamiennes, en vue de développer une économie à faibles émissions de carbone et de réagir de manière proactive au changement climatique.

Lors de la réunion, les participants ont discuté de difficultés liées à la création du marché de crédits de carbone telles que la conformité du système politique, des mécanismes de gestion des crédits de carbone agricoles et forestiers, la détermination de la teneur en carbone dans des produits... -VNA