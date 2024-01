Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), a reçu le 22 janvier à Hanoï une délégation d'Ouzbékistan.



Phan Anh Son a souligné que ces derniers temps, VUFO et l'Association d'amitié Vietnam-Ouzbékistan avaient organisé plusieurs activités d'échanges avec l’Ouzbékistan. Il a émis l’espoir de continuer à coopérer étroitement avec les agences gouvernementales et les partenaires ouzbeks pour promouvoir la compréhension, mutuelle et la coopération bilatérale dans divers domaines.



Côté ouzbek, Zulaykho Makhkamova, vice-Première ministre, cheffe du Comité d'État sur la famille et les femmes, a déclaré que cette visite au Vietnam visait à contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.



Iqboljon Ergashev, président du Comité ouzbek pour le développement de l'industrie de la soie et de la laine, a estimé que le Vietnam et l’Ouzbékistan disposaient d’un potentiel de coopération au développement dans de nombreux domaines. Selon lui, l'Ouzbékistan envisage de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les secteurs de la soie et de la laine.-VNA