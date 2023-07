Des prêts préférentiels aident les femmes Lô Lô du village de Sang Pa A, district de Mèo Vac, à développer l’artisanat traditionnel. Photo : VNA

Hà Giang (VNA) - Après plus de 20 ans de mise en œuvre des programmes de crédit bancaire préférentiel du gouvernement en faveur des familles pauvres, le district de Mèo Vac, province de Hà Giang (Nord-Ouest), compte plus de 45.000 ménages bénéficiaires d’un montant total s’élevant à près de 994 milliards de dôngs.

Ces prêts ont notamment aidé plus de 5.300 familles à sortir de la pauvreté, plus de 2.000 ménages à réparer ou construire leurs maisons, et soutenu des centaines d’élèves et étudiants dans le paiement de leurs frais d’études.

Grâce à cette source de crédit, octroyée via l’antenne de la Banque des politiques sociales à Mèo Vac, bon nombre de minorités ethniques, dont les Lô Lô du village de Sang Pa A, ont pu développer l’élevage bovin, la fabrication des nouilles de riz et les métiers artisanaux traditionnels comme le tissage de brocatelle en vue d’augmenter les revenus.

Certaines familles H’mông ont eu du flair et ont investi dans des homestay (séjour chez l’habitant) pour suivre la tendance du développement du tourisme communautaire. -CVN/VNA