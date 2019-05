Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue suédois Stefan Löfven, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, accompagné de son épouse, effectuera du 26 au 28 mai une visite officielle en Suède.



La Suède a été le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, et ce le 11 janvier 1969. Depuis, elle a accordé au Vietnam de nombreuses aides importantes tant en matière matérielle que spirituelle. Elle lui a également fourni un soutien important dans le Renouveau dès les premières années de ce processus, notamment dans les secteurs financier, bancaire, administratif, juridique… La Suède a en outre assisté le Vietnam dans les relations avec les institutions financières internationales.



En janvier 2014, le Parlement suédois a ratifié l’Accord de partenariat et de coopération intégrale entre le Vietnam et l’Union européenne (PCA).



Cette année, le Vietnam et la Suède prévoient d’organiser de nombreuses activités, dont des visites de délégations, des événements culturels et des rencontres entre entreprises, afin de fêter le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques.



En matière économique, le commerce bilatéral s’est chiffré l’année dernière à plus de 1,8 milliard de dollars. En mars 2019, la Suède était au 33e rang parmi les 131 pays et territoires investissant au Vietnam. Plusieurs groupes suédois comme Ericsson, ABB, et Electrolux sont présents au Vietnam. Le constructeur automobile Volvo et le groupe H&M ont ouvert des magasins au Vietnam.



De son côté, le Vietnam a investi, à ce jour, dans deux projets en Suède.



En termes d’aide non remboursable, la Suède a été le plus grand bailleur de fonds en Europe du Nord-Ouest pour le Vietnam, avec un montant de plus de 3 milliards de dollars depuis 1967. Les aides suédoises ont principalement été utilisées dans les secteurs de la santé, de la réforme économique et administrative, du dévelopement des ressources humaines, de l’environnement, de la lutte contre la corruption et la promotion de l’Etat du droit… Après 2013, la Suède a arrêté d’octroyer des aides bilatérales au développement au Vietnam. Elle continue d’aider le Vietnam par l’intermédiaire des organisations multilatérales telles que l’ONU et la Banque mondiale.



Dans le secteur de l’éducation, les deux pays ont signé en 2017 un mémorandum de coopération dans l’enseignement universitaire et les recherches, afin de favoriser les échanges bilatéraux d’étudiants et enseignants ainsi que les projets de recherche communs.



Les deux pays ont en outre signé en 2016 une lettre d’intention concernant l’établissement d’un partenariat stratégique sectoriel dans les recherches scientifiques, les technologies et l’amélioration des compétences. En 2018, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a signé un mémorandum avec la société Ericsson Vietnam, Myanmar, Cambodge et Laos, sur la fondation d’un centre d’innovation pour l’Internet des objets.



Selon des statistiques suédoises, environ 20.000 Vietnamiens vivent en Suède.



La prochaine visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Suède permettra de renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multisectorielle. -VNA