Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances prévoit que l’indice des prix à la consommation augmenterait de 3,2-3,6% en 2023. Ces dix premiers mois de l’année, les prix sur le marché domestique sont restés stables. Pourtant, certains économistes mettent en garde contre l’inflation.



En se basant sur l’objectif de maintenir l’inflation pour toute l’année à un niveau de 4,5% maximum, le ministère des Finances a élaboré deux scénarios d’inflation.



Dans le premier, l’indice des prix à la consommation (IPC) de cette année devrait augmenter d’environ 3,2% par rapport à 2022. Dans le second, la hausse serait de 3,6%.

La gestion des prix doit continuer à être mise en œuvre de manière proactive et flexible afin de garantir le contrôle de l’inflation. Photo : VNA/CVN

De son côté, l’Office général des statistiques prévoit un IPC annuel compris entre 3,3% et 3,6%. D’après la Banque d’État du Vietnam, l’inflation moyenne en 2023 serait d’environ 3,4%, avec une marge de plus ou moins 0,3%.



D’ici la fin de l’année, le ministère des Finances estime que la gestion des prix doit continuer à être mise en œuvre de manière proactive et flexible afin de garantir le contrôle de l’inflation, conformément aux objectifs établis par le gouvernement et l’Assemblée nationale, tout en réduisant la pression, créant ainsi une base favorable pour le contrôle de l’inflation en 2024. Ledit ministère indique qu’en général, l’IPC des neuf premiers mois de 2023 a été maîtrisé, conformément aux objectifs fixés. Les prix sur le marché national sont restés globalement stables.



Risques inflationnistes



Les dernières données écono-miques données par l’Office général des statistiques montrent des signes de reprise, notamment une augmentation régulière du PIB du premier au troisième trimestres de 2023.



Il est probable que l’objectif de maintenir l’inflation en dessous de 4,5% pour 2023 sera atteint, car l’IPC moyen au cours des neuf premiers mois de l’année n’a augmenté que de 3,16% en variation annuelle.



Cependant, certains économistes mettent en garde contre la résurgence de l’inflation. Ils estiment que l’un des facteurs positifs contribuant à la reprise économique au troisième trimestre était la reprise de la consommation.



Entre janvier et septembre, le total des ventes au détail de biens et services de consommation était estimé à 4 567,8 billions de dôngs, soit une augmentation de 9,7% par rapport à la même période de l’année précédente. L’IPC de juillet a augmenté de 0,45% par rapport au mois précédent, celui d’août et de septembre de 0,88% et 1,08% respectivement.



Selon Nguyên Thu Oanh, cheffe du Département des statistiques des prix relevant de l’Office général des statistiques, l’évolution de l’IPC comporte des risques non négligeables. La hausse des prix des produits alimentaires, ainsi que l’augmentation de 20% des salaires de base depuis le 1er juillet 2023, sont des facteurs susceptibles d’influencer l’infla-tion pour les mois derniers de 2023.

Il est probable que l’objectif de maîtrise de l’inflation en dessous de 4,5% pour 2023 sera atteint. Photo : CTV/CVN



Équilibrer l’offre et la demande



Un autre risque est la hausse des cours du pétrole sur le marché mondial. Selon les calculs, une augmentation de 10% des prix des carburants entraînerait une hausse de 0,36 point de pourcentage de l’IPC. De nombreuses prévisions indiquent que le cours du pétrole pourraient atteindre 97 USD le baril.



L’augmentation des prix des carburants exercerait ainsi une pression considérable sur l’inflation réelle et l’inflation anticipée de l’économie. Pour la maîtriser au cours du dernier trimestre de l’année, les organes compétents doivent continuer à prendre des mesures visant à équilibrer l’offre et la demande sur le marché, souligne Nguyên Bich Lâm, économiste et ancien directeur général de l’Office général des statistiques.



Le Vietnam devrait surveiller de près l’inflation qui a tendance à s’accélérer ces derniers temps, selon la Banque mondiale. Dans son rapport de septembre sur la macroéconomie nationale, cette institution a indiqué que l’IPC était passé de 3% en août à 3,7% en septembre, poursuivant la tendance à la hausse depuis juin. L’inflation était due à la hausse des prix des denrées alimentaires, ainsi que des logements et des matériaux de construction.



De plus, les prix des services de transport ont contribué à hauteur de 0,3 point de pourcentage à l’inflation en raison de la nouvelle montée des prix du pétrole, enregistrée entre juillet et septembre. Dans le sens inverse, l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires, les carburants et les prix administrés par le gouvernement, a continué de ralentir, passant de 4% en août à 3,8% en septembre. -CVN/VNA