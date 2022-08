An Giang (VNA) – L’agence de police d’enquête de la Police de la province de An Giang (Sud) a décidé le 20 août d’arrêter deux personnes dans le cadre d’une enquête sur l’affaire des citoyens vietnamiens grugés qui se sont récemment échappés d’un casino au Cambodge.

Nguyên Thi Lê entendue par les enquêteurs. Photo : VNA

Nguyên Thi Lê, âgée de 42 ans, et Lê Van Danh, âgé de 34 ans, domicilés dans le bourg de Long Binh, district de An Phu, ont été interpellés et placés en garde à vue pour "organisation de sorties illicites du Vietnam", selon la police.

Les enquêteurs ont déterminé que Nguyên Thi Lê et Lê Van Danh ont participé à l’organisation de la sortie illicite de six personnes parmi les Vietnamiens qui se sont échappés du casino à Kandal.

Nguyên Thi Lê qui s’est acoquinée avec Lê Van Danh, a dit aux enquêteurs qu’elle avait été contactée par un homme inconnu qui lui avait demandé de conduire des migrants illégaux sur un quai de la rivière Binh Ghi, du côté vietnamien, moyennant la somme de 100.000 dôngs pour chaque traversée réussie.

Lê Van Danh devant les les enquêteurs. Photo : VNA

Les migrants illégaux auxquels les traffiquants avaient promis des emplois "légers bien payés", à 700-1.000 dollars par mois ont été forcés à travailler 15 heures par jour, violentés et obligés de payer les rançons contre leur libération du casino dans la province cambodgienne de Kandal.

Ils ont tenté de s’échapper du casino, sautant dans la rivière Binh Ghi et nageant vers la rive du côté vietnamien. Le 18 août vers 9h00, les gardes-frontières de An Giang ont arrêté 40 personnes pour entrée illicite au Vietnam.

Le président du Comité populaire du district, Trân Hoa Hop, a déclaré que les autorités de An Giang et Kandal avaient tenu une séance de travail pour discuter de la situation des Vietnamiens restants dans le casino, mais leur nombre reste encore à déterminer. – VNA