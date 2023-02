La professeure Nguyên Thuc Quyên. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - La US National Academy of Engineering (NAE - Académie nationale d'ingénierie des États-Unis) vient d'annoncer l'admission de 124 nouveaux membres (dont 106 scientifiques américains et 18 scientifiques internationaux), portant le nombre total d'universitaires de cette agence à 2.420 Américains et 319 étrangers.

Parmi ceux-ci, figure la professeure vietnamienne Nguyên Thuc Quyên, directrice du Centre des polymères et solides organiques à l'Université de Californie à Santa Barbara (UCSB), aux États-Unis. Elle est également co-présidente du VinFuture Award Pre-screening Committee (Comité de présélection du prix VinFuture) de Vin Group.

Nguyên Thuc Quyên a été sélectionnée sans nul doute pour ses contributions dans la communauté des sciences, de l'éducation et de la recherche sur les dispositifs électroniques organiques tels que les applications photovoltaïques, les cellules solaires organiques et les applications de molécules organiques pour faire des économies d'énergie.

Née en 1970 à Buôn Ma Thuôt, à 21 ans, Thuc Quyên s’installe aux États-Unis avec sa famille. Elle est l’une des rares femmes à avoir fait partie, pendant quatre années consécutives, de la liste des figures influentes du monde scientifique publiée par Thomson Reuters et du Top 1% des scientifiques les plus cités au monde.

Le docteur Xuedong Huang, membre du VinFuture Awards Council, directeur de la technologie Azure AI, Microsoft Corporation, est aussi un nouveau membre de la US National Academy of Engineering. Il est apprécié pour ses contributions exceptionnelles au développement de produits et de technologies du langage et de la parole, y compris le développement de systèmes intelligents en nuage.-VOV/VNA