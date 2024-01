Le personnel du poste de garde-frontière de Quan Lan évalue les dégâts du navire chinois. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Les garde-frontières de Quan Lan et Ngoc Vung, dans la province septentrionale de Quang Ninh, ont secouru dans la nuit du 22 janvier deux marins chinois en détresse dans les eaux à l'est de l'île de Quan Lan.Le poste de garde-frontière de Quan Lan a reçu le 22 janvier à 21h10 des informations concernant un navire qui était en détresse au large de l'île de Quan Lan. L’unité a déployé d'urgence des forces et a averti les pêcheurs opérant en mer de rechercher ledit bateau.Vers 22h20, les gardes-frontières ont trouvé le navire et ont secouru deux Chinois à bord.Les deux pêcheurs chinois ont été emmenés sur l'île de Quan Lan pour des soins de santé. Ils se sont rétablis et sont désormais dans un état de santé stable. -VNA