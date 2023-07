Photo : Yonhap

Hanoï (VNA) - Le Service de la Culture et des Sports de Hanoï a annoncé avoir autorisé la sarl de musique IME (siège social dans l’arrondissement 1 de Ho Chi Minh-Ville) d’organiser les deux concerts du groupe sud-coréen Blackpink à Hanoï. Ils se tiendront à 17h00 les 29 et 30 juillet, au stade national de My Dinh.

Le ministère de la Culture et des Sports de Hanoï a demandé à IME de se conformer strictement aux dispositions du décret n° 144/2020/ND-CP du gouvernement sur les activités de spectacle et à celle de la Loi sur la publicité, le droit d'auteur et droits concernés.

La page Facebook de BlackPink, avec près de 20 millions de followers, et le site officiel de YG Entertainment, société de gestion de BlackPink, ont mis en ligne des affiches annonçant deux soirées dans le cadre de sa tournée Born Pink World Tour. Les billets seront officiellement vendus le 7 juillet sur le site ticketbox.vn.

Selon les récentes statistiques de Touring Data, Born Pink World Tour est devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire pour un groupe de musique. Auparavant, ce record appartenait aux Spice Girls avec la tournée Spice World en 2019, avec 78,2 millions de dollars de recettes.

Born Pink World Tour a rapporté 78,5 millions de dollars avec 366.000 billets vendus pour 26 représentations, battant le record des Spice Girls alors que le Born Pink World Tour n'était pas encore terminé.

BlackPink, un groupe de filles sud-coréennes, fondé et géré par YG Entertainment, a officiellement fait ses débuts le 8 août 2016 avec son premier single, Square One. -VNA