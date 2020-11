Transport de marchandises pour venir en aide aux sinistrés de Quang Binh (Centre). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En réponse à l’appel du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et du Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, à unir les forces pour soutenir les habitants de la région du Centre du pays touchés par les récentes crues et inondations, l'ambassade du Vietnam en Ukraine s'est coordonnée avec les associations vietnamiennes en Ukraine pour lancer un mouvement de mobilisation de fonds pour soutenir les sinistrés au Centre.

Après 11 jours de lancement, jusqu'au 31 octobre, l'ambassade a levé plus de 17.000 dollars américains auprès de sympathisants et de Vietnamiens d'outre-mer.

Ce montant sera remis aux agences compétentes pour aider les personnes touchées par les catastrophes naturelles à surmonter les conséquences et à stabiliser au plus tôt leur vie. -VNA