Hanoi (VNA) – L’indépendance, la liberté et le bonheur sont des valeurs vers lesquelles tendent tous les humains. Elles font d’ailleurs partie des droits défendus par la Charte de l’ONU et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Mais, ces droits ne peuvent être pratiqués que dans un pays indépendant. Le peuple vietnamien a reconquis son indépendance le 2 septembre 1945, au prix d’immenses sacrifices. Et pour la défendre, il est prêt à en consentir plus...

Le premier document légal a comme entête: «Indépendance-Liberté-Bonheur». Photo: tuyengiao.vn



Le 12 octobre 1945, le Président Hô Chi Minh signait l’Ordre n°49, qui stipulait que désormais, tous les textes officiels administratifs mais aussi civils, tels que les messages de félicitation, ainsi que les publications de presse, devaient avoir comme entête «République démocratique du Vietnam, Indépendance-Liberté-Bonheur».

Si l’adjectif «socialiste» s’est substitué aujourd’hui à l’adjectif «démocratique», la devise Indépendance-Liberté-Bonheur est restée intacte.

Ces mots sont lourds de sens. Durant les longues années où le jeune Hô Chi Minh parcourait le monde à la recherche d’une voie pour le salut national, il n’avait qu’un seul rêve, «liberté pour mes compatriotes et indépendance pour mon pays». Sous sa direction et celle du Parti communiste qu’il a fondé, le peuple vietnamien a combattu courageusement pour reconquérir et défendre son indépendance, réunifier le pays et préserver son droit à l’autodétermination, le droit de décider de son propre destin, de sa propre voie de développement.

«Si le pays est indépendant alors que le peuple n’est ni heureux ni libre, alors cette indépendance n’a pas de sens», disait le Président Hô Chi Minh. Cet enseignement a inspiré la Constitution de 1946 et les suivantes. Même pendant la guerre, l’État démocratique du Vietnam s’est efforcé de garantir les droits de ses citoyens. La paix rétablie, sous la direction du Parti, le peuple enthousiaste participe activement à l’édification d’un Vietnam socialiste indépendant, libre et heureux.

«République socialiste du Vietnam, Indépendance-Liberté-Bonheur» n’est pas qu’une simple devise. C’est la raison d’être du Parti et la volonté du peuple vietnamien. – VOV/VNA