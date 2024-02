Photo : VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un "train de printemps" a été organisé le 4 février par la Confédération du travail de Ho Chi Minh-Ville et le Syndicat des zones franches et industrielles pour amener 162 familles avec près de 500 personnes (travailleurs et leurs enfants) dans leur localité natale au Centre pour célébrer le Nouvel an lunaire 2024 (Têt traditionnel).

Le train fait partie des activités du Programme de «billets du cœur » lancé par la Confédération générale du travail du Vietnam dans le but de soutenir les travailleurs en difficulté ayant d'excellentes réalisations dans leur travail.

A l’occasion du Nouvel An lunaire 2024, les syndicats municipaux à tous les niveaux ont mobilisé et offert plus de 26 000 billets de train, de bus et d'avion d’un montant total de plus de 16 milliards de dongs aux travailleurs.

Le Syndicat des zones franches et industrielles de la ville organise aussi du 4 au 7 février des trains de printemps en faveur de 560 familles avec près de 2 000 personnes vers la gare de Hanoï. - VNA