Photo : VNA



Sa Pa (VNA) – La chute de neige sur le mont Fansipan a attiré jeudi 29 décembre un grand nombre de touristes nationaux et étrangers à la zone touristique nationale de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord).



La neige est tombée dans la matinée du 29 décembre sur le mont Fansipan. C'était le moment où de nombreux touristes étaient présents au mont Fansipan. De nombreux visiteurs voient pour la première fois de leur vie la chute de neige et ont pris de belles photos.

Photo : VNA





La touriste hanoïenne Vu Thi Le Hang a déclaré qu'elle était très heureuse lorsqu'elle a vu de la neige pour la première fois de sa vie. Partageant le même sentiment, Sai Aung Tayza (Myanmar) a déclaré que malgré le froid, il était vraiment excité de venir à Sapa et de voir la chute de neige à cette occasion.



Le célèbre magazine de voyage canadien, The Travel, répertorie 10 destinations favorables à visiter pour voir de la neige en Asie où figure Sa Pa.



Appelant Sa Pa une "terre des merveilles incroyables en hiver", The Travel a écrit : "Une chose qui surprend de nombreux touristes c’est qu’il neige au Vietnam, en particulier à Sa Pa. En cherchant des photos de cet endroit, les gens voient souvent des montagnes et des vallées couvertes d’arbres. Mais en hiver, Sa Pa a aussi de la neige au sommet du Fansipan ou du Hàm Rông". -VNA