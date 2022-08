Un stand de la société Viet Kwong. Photo: VNA



Hong Kong (VNA) - Le consulat général du Vietnam et le bureau commercial du Vietnam à Hong Kong (Chine) présentent une variété de spécialités vietnamiennes au Salon international de l'alimentation de Hong Kong (Hong Kong Food Expo) qui se tient du 11 au 15 août.

Étant l'un des événements les plus importants du secteur de l'alimentation et des boissons de Hong Kong, le salon attire un millier d’exposants venus d'Europe, des États-Unis, du Canada, du Japon, de République de Corée, de Chine et d'Asie du Sud-Est.

Le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam, a exprimé son espoir qu'à partir de 2023, un bon nombre d'entreprises et de produits agricoles vietnamiens seront présentés lors de l'événement.

La cheffe du bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, Vu Thi Thuy, a décrit Hong Kong comme un marché prometteur pour les aliments et les boissons vietnamiens car les importations représentent la majorité dans les domaines des biens de consommation et de l’alimentation. En outre, les deux parties partagent des similitudes dans la culture de consommation. Plusieurs produits vietnamiens tels que riz, produits aquatiques, épices, noix de cajou, poivre et café…, sont populaires à Hong Kong. -VNA