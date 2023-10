Des cigognes volent au-dessus de la lagune de Van Long, à Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour mettre en œuvre la directive n° 04/CT-TTg du 17 mai 2022 du Premier ministre sur des tâches et solutions urgentes pour préserver les oiseaux sauvages et migrateurs au Vietnam, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a envoyé un document officiel aux ministères, organes centraux et Comités populaires de niveau provincial, leur demandant de prendre des mesures pour contribuer à ce travail.Les agences médiatiques multiplient les reportages et les bulletins pour diffuser le contenu de la directive susmentionnée et les documents juridiques sur la protection des oiseaux sauvages et migrateurs au Vietnam.Les ministères, les organes centraux et les Comités populaires de niveau provincial sont appelés à demander à leurs cadres, aux travailleurs et aux habitants de ne pas participer à la chasse, à la capture, à l'achat, à la vente, au transport, à l'abattage ou à la consommation de ces animaux, ni acheter d’oiseaux à but de relâcher, car il s'agit d'un acte d'exciter la chasse et le piégeage illégaux d'oiseaux sauvages.Enfin, les organismes chargés de l'application des lois, tels que les garde forestiers, les douaniers, les agences de gestion du marché et la police, renforcent leur coordination et leur contrôle régulier des restaurants, des établissements commerciaux et des marchés d'oiseaux sauvages, des zones clés pour la chasse, le commerce, le transport et la consommation d'oiseaux sauvages et migrateurs, pour sanctionner sévèrement les actes illégaux et mettre en œuvre des mesures pour prévenir les maladies provenant des oiseaux sauvages et migrateurs.-VNA