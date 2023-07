Examiner les compétences de travailleurs vietnamiens avant d'aller travailler en République de Corée. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de l'année, 59.645 Vietnamiens sont partis travailler à l'étranger, soit plus de 1,9 fois plus qu'à la même période de l'an dernier et représentant 54% du plan pour 2023, selon le Département de gestion des travailleurs à l'étranger.



En particulier, les deux grands marchés du travail que sont le Japon et la République de Corée ont montré des signes positifs ces derniers temps. En cinq mois, le Japon a accueilli le plus grand nombre de travailleurs vietnamiens, avec 20.571 personnes, suivi par Taïwan (Chine) avec 8.196 et la République de Corée, 617 personnes.



Le gouvernement japonais met en œuvre des améliorations politiques visant à permettre aux travailleurs étrangers hautement qualifiés de séjourner à long terme sur son sol et à augmenter les domaines professionnels dans le cadre du programme japonais de soutien aux "travailleurs des secteurs spécifiés" No 2.



L'ajout de neuf autres domaines professionnels sera une opportunité d'augmenter le nombre de travailleurs vietnamiens qualifiés au Japon, leur offrant des opportunités de travail à long terme dans ce pays.

Photo: nhandan.vn



Pour la République de Corée, dans le cadre de la visite officielle du président sud-coréen Yoon Suk Yeol au Vietnam, le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung et son homologue sud-coréen de l'Emploi et du Travail Lee Jung Sik ont signé le 23 juin un protocole d'accord sur l'envoi et l'accueil de travailleurs vietnamiens en République de Corée, en vertu du système de permis de travail (EPS- Employment Permit System).



Au 1er juin 2023, 48.950 Vietnamiens travaillaient en République de Corée, soit une augmentation de 9.300 personnes par rapport à la même période en 2022, avec un revenu moyen de 1.500 à 2.000 dollars par mois.



Le Vietnam a envoyé plus de 5.423 travailleurs en République de Corée du 1er janvier jusqu'au 19 juin et s'efforce d'atteindre l'objectif de 10.000 travailleurs pour 2023 dans le cadre du Programme EPS. -VNA