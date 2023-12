Khamlay Sipraseuth, membre du Comité central du Parti et vice-président permanent du Comité central du Front lao pour la construction nationale décerne l'Ordre Itsara (Liberté), troisième classe, au vice-ministre de l'Intérieur Vu Chien Thang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Ordre du Parti et de l'État du Laos a été décerné, lors d'une cérémonie tenue le 18 décembre au siège du ministère de l'Intérieur à Hanoï, à des individus ayant eu des réalisations exceptionnelles dans la promotion des relations d’amitié entre le Vietnam et le Laos.Selon les décrets, le président du Laos a décidé de décerner l’Ordre de la Liberté (l'Ordre Isara ) de troisième classe au vice-ministre de l'Intérieur Vu Chien Thang ; à l’ancien vice-ministre et ancien vice-président du Comité des affaires ethniques Hoang Xuan Luong; l’Ordre du travail de troisième classe à 6 individus et l’Ordre du travail à 8 individus du Comité des affaires ethniques et du Comité des affaires religieuses du gouvernement.Lors de la cérémonie, par procuration du Premier ministre lao, le vice-président permanent du Comité central du Front lao pour l'édification nationale, Khamlay Sipraseuth, a remis ces distinctions honorifiques aux Vietnamiens et reconnu les réalisations exceptionnelles des dirigeants et des principaux responsables des deux parties aux relations de coopération entre le Front lao pour l'édification nationale et le Comité des affaires ethniques et le Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien, ce qui a grandement contribué à la promotion de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.-VNA