Au 1er semestre, le Vietnam a connu une croissance modeste du Produit intérieur brut (PIB) de 3,72%, qui ne répond pas aux attentes. Cependant, la plupart des experts estiment qu'il s'agit là d'un taux de croissance approprié dans le contexte général de l'économie mondiale et sont optimistes quant à la reprise de l'économie vietnamienne dans les mois à venir.

Photo : VNA

Selon le FMI, la croissance économique du Vietnam se redresserait au second semestre 2023, atteignant environ 4,7% pour toute l'année, et ce grâce à la reprise des exportations et à l'assouplissement des politiques intérieures. L'inflation devrait être maîtrisée en dessous du niveau cible de 4,5%.Le FMI a également recommandé au Vietnam de prendre des mesures drastiques pour restructurer le marché immobilier et promouvoir le développement sain du marché des obligations d'entreprise, améliorer l'environnement des affaires, mettre à niveau les infrastructures essentielles et investir dans l'éducation.Au premier semestre, le total des nouveaux IDE au Vietnam a augmenté d'environ 30% par rapport à la même période de l'année dernière. DBS a estimé que malgré de nombreux défis, le Vietnam reste une destination attrayante pour les IDE. Les nouveaux flux d'IDE dans le secteur manufacturier ont fortement augmenté, reflétant la confiance constante des investisseurs étrangers dans le potentiel à long terme du pays. Sur cette base, DBS estime qu'au second semestre, les exportations pourraient légèrement augmenter et les services domestiques et le tourisme devraient continuer à connaître une bonne croissance.Partageant le même point de vue, l'agence de notation S&P Global Ratings estime qu'une main-d'œuvre jeune, hautement compétitive est la principale attraction pour les investisseurs étrangers. De même, l'économie vietnamienne devrait se redresser au cours des 24 prochains mois à mesure que la demande mondiale augmente et le Vietnam relève progressivement ses défis nationaux.Dans le "Rapport économique de Conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : Vietnam 2023", cette organisation prévoit que l'économie du Vietnam connaîtra une croissance régulière, de 6,5% en 2023 et de 6,6% en 2024.Dans le domaine du tourisme, Google Destination Insights précise que le Vietnam est la septième destination la plus recherchée entre mars et juin et le seul pays d'Asie du Sud-Est à figurer dans le top 20. Gary Bowerman, analyste du tourisme à Kuala Lumpur (Malaisie) estime que les modifications concernant les réglementations sur le visa aideront le secteur touristique vietnamien à se développer d’ici la fin d’année.Les experts estiment que le Vietnam, avec une main-d'œuvre compétitive et un capital d'investissement élevé, a encore d’importants potentiels pour stimuler sa croissance et sa reprise économique au cours des derniers mois de l'année. –VNA