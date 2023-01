Le poste-frontière de Bac Luân II. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le dédouanement des marchandises à la porte frontalière de Mong Cai dans la province de Quang Ninh sera temporairement suspendu lors des vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2023, du 21 au 27 janvier, selon son comité de gestion qui a reçu une annonce de la partie chinoise sur le calendrier des vacances du Nouvel An lunaire 2023.



Ainsi, le dédouanement des marchandises au poste-frontière de Bac Luân II et au point de passage au km 3+4 de Hai Yên sera suspendu. Mais le poste-frontière de Bac Luân I (réservé aux procédures d'immigration) sera toujours ouvert durant le Têt.



Dans la province de Lang Son, le comité de gestion de la zone économique de la porte frontalière de Dong Dang a également annoncé une suspension temporaire du dédouanement de marchandises du 21 au 27 janvier en raison des vacances du Nouvel An lunaire de la partie chinoise. Plus précisément, du 24 au 27 janvier, le dédouanement sera effectué pour les marchandises d'importation et d'exportation préenregistrées, et à partir du 28 janvier, les activités retourneront à la normale. -VNA