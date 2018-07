Hanoi (VNA) – Dans le contexte de fusion des unités artistiques locales, conformément à la Résolution N°19 datée d’octobre 2017, des politiques prioritaires sur la formation, les spectacles commandés par l’État… ont été proposées, afin de mieux préserver les arts scéniques.

Les festivals d’arts traditionnels offrent aux artistes l’occasion de partager leur passion et de susciter des vocations. Photo: VNA

Les localités nécessitent des mesures concrètes- Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vuong Duy BiênLa conservation des arts traditionnels dans la situation de fusion des unités artistiques locales est difficile et a besoin de gros investissements. Chaque localité doit choisir une discipline et proposer des solutions de préservation. Il faudra aussi des mécanismes et politiques spécifiques pour la sélection d’étudiants lors des concours d’entrée universitaire. Car pour protéger et promouvoir ces arts, la mobilisation des ressources humaines joue un rôle central. Le problème, c’est qu’actuellement, ces disciplines ne séduisent plus les jeunes. Afin d’y remédier, l’État devra proposer des politiques et des soutiens.Quatre projets de formation approuvés- La directrice du Département de formation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Thi Thu HiênCes dernières années, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en partenariat avec les services concernés, a proposé au gouvernement des politiques pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement des arts traditionnels, la sélection des étudiants…Ce ministère a entériné quatre projets concernant la formation d’artistes pour la période 2014-2020 et vision 2025. Ils concernent cai luong (théâtre rénové), tuông (théâtre classique), chèo (théâtre populaire), et théâtre de chant et de danse du Vietnam.Transmission de génération en génération- Le président du Club de chèo du bourg de But Son, province de Thanh Hoa (Centre), Nguyên Hông Chi