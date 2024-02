Hanoi (VNA) – Femme d’affaires, Professeur, artiste et footballeuse, ces personnalités publiques partagent un point commun : toutes sont nées sous le signe du Dragon. Voici leurs profils.



* Le professeur-Docteur Hoàng Anh Tuân, recteur de l’Université des sciences sociales et humaines

Photo : Net

Hoàng Anh Tuân est né 1976 dans la province de Thanh Hoa (Centre). Il a reçu, en 2006, son doctorat en histoire à l’Université Leiden des Pays-Bas. En 2019, il a été promu du titre de professeur.

À l’Université des sciences sociales et humaines relevant de l’Université nationale de Hanoï, M. Tuân a assumé, de 2010 à 2016, les postes de chef adjoint du Département de l’histoire et après 2016, de vice-recteur. De septembre 2020 à début 2021, il a été vice-recteur chargé de l’Université des sciences sociales et humaines. Actuellement, il est recteur de cette même université.

Il est l’auteur des ouvrages "Silk for Silver : Dutch-Vietnamese Relations, 1637-1700" (Editions Brill, en 2007), "Thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam Thế kỉ XVI-XVIII" (Commerce mondial et Intégration du Vietnam XVIe-XVIIIe siècles) publié par les Éditions de l’Université nationale de Hanoï, le co-éditeur d'"Early Modern Southeast Asia, 1350-1800" (Asie du Sud-Est prémoderne, 1350-1800) de Routledge, publié en 2016)...

Ses principaux domaines de recherche comprennent l’interaction Asie-Europe des premiers temps, le début de la période moderne, l’histoire mondiale, l’histoire urbaine, l’histoire environnementale...

Il a été nommé professeur invité à l’Université du Montana (2009) et à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main (2012-2013). Il occupe également de nombreux postes consultatifs académiques tels que membre du conseil d’administration de la Fondation SEASREP (depuis 2012), représentant pays de la Fondation Gerda Henkel (depuis 2012), ambassadeur scientifique de la Fondation Alexander von Humboldt (depuis 2017)…

* La chanteuse Amee

Photo : Net

Amee (de son vrai nom Trân Huyên My) est née en 2000 à Hanoï. Elle est actuellement artiste sous St.319 Entertainment, la société de gestion de chanteurs célèbres tels qu’Erik et Min.

La chanteuse de la génération 10x a passé quatre ans en tant que stagiaire chez St.319 Entertainment. Avant ses débuts, le nom d’Amee était quelque peu connu grâce à sa participation au MV Hongkong1, ainsi qu’à sa collaboration avec le groupe Monstar et le rappeur B Ray dans les deux œuvres "Nếu mai chia tay" (If Tomorrow We Break Up en anglais et Si demain nous rompons en français) et "Ex’s Hate Me".

Elle a véritablement émergé début 2019 avec la chanson "Anh nhà ở đâu thế" (Où es ta maison ?) en partenariat avec le rappeur B Ray. La jeune chanteuse a rapidement connu le succès puisque la chanson a immédiatement hissé le top 2 des tendances sur YouTube après deux jours seulement après sa sortie.

Depuis lors, Amee travaille activement, présentant continuellement des chansons hits tels que "Đen đá không đường" (Café noir glacé sans sucre), "Anh đánh rơi người yêu này" (Tu as perdu ta copine)…

2020 est considérée comme une année à marquer d’une pierre blanche pour Amee, malgré l’épidémie de COVID-19. En décembre 2020, elle a remporté le prix du "Meilleur nouvel artiste" aux Mnet Asian Awards (MAMA) 2020. Son premier album, "DreAMEE", a également figuré sur la liste des nominations pour le Prix "Cống hiến" (Contributions) 2021 organisé par le journal "Thê Thao & Van hoa" (Sports & Culture) relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information. Elle a également remporté le prix "Star de l’année 2020" dans la catégorie "Star féminine de la musique de l’année".

Outre la musique, Amee a joué, pour la première fois en 2021, un rôle dans un film, "Thiên thần hộ mệnh" (Ange gardien), du réalisateur Victor Vu.

* Nguyên Thi Mai Thanh, présidente du conseil d’administration de REE

Photo : NVCC

Née en 1952 dans la province méridionale de Tây Ninh, Nguyên Thi Mai Thanh est actuellement présidente du conseil d’administration de la Compagnie par actions d’électrotechnique et de réfrigération (REE).

Le magazine Forbes a fait son éloge : après avoir obtenu, en 1982, un diplôme en génie mécanique et électrique à l’Université Karl-Marx-Stadt (Allemagne), elle rejoint REE en tant qu’ingénieur, puis devient dirigeante et dirige cette entreprise depuis 1987 en tant que directrice. Et en 2020, elle transfère le poste de directeur général à Huynh Thanh Hai. Depuis 1993, elle est présidente du conseil d’administration de REE. De 1989 à 1992, Mme Thanh a été députée de la VIIIe législature de l’Assemblée nationale.

Fondée en 1977, REE était au début une entreprise publique qui s’est fortement développée après son actionnarisation.

En 1996, l’entreprise de Mme Thanh a lancé les climatiseurs Reetech, marquant un tournant. En 2000, lorsque la Bourse vietnamienne a commencé à être opérationnelle, sa compagnie a été l’une des deux sociétés pionnières à introduire des actions en bourse sous le code REE. Un an après, elle a rejoint le marché immobilier en construisant l’immeuble Etown 1 à Hô Chi Minh-Ville. Actuellement, REE injecte d’importants capitaux dans la production et la commercialisation d’électricité, l’approvisionnement en charbon et en eau au robinet.

Nguyên Thi Mai Thanh a été honorée par le magazine Forbes et s’est classée 28e dans la liste des 48 femmes d’affaires les plus influentes d’Asie (ASIA Power Businesswomen) en 2014.

* La footballeuse Trân Thi Thùy Trang

Photo : CTV

Née en 1988 dans la province de Quang Nam (Centre), Trân Thi Thùy Trang était milieu de terrain de la sélection féminine de football. Expérimentée et capable de diriger ses coéquipiers, Thuy Trang est qualifiée de "modèle pour les jeunes joueuses" selon l’entraîneur Mai Duc Chung.

Dans les matchs tendus, Thùy Trang est une figure inspirante. Sa combativité se propage toujours à ses coéquipières. Lors de la Coupe du monde de football féminin 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023, face à des adversaires puissants, la capacité de la milieu de terrain de 1988 à tenir le ballon et à suivre le rythme a pu aider le Vietnam à soulager la pression.

Peu de gens savent que cette jeune femme passionnée de football et qui joue avec des garçons depuis son enfance est arrivée assez tard au football professionnel. Ce n’est que lorsqu’elle était étudiante de l’Université d’éducation physique et des sports de Hô Chi Minh-Ville que Thùy Trang a commencé à s’entraîner sérieusement. Elle a fait de grands progrès lorsqu’elle a obtenu son diplôme universitaire et est devenue membre du Club de football de Hô Chi Minh-Ville et a progressivement affirmé sa position.

Trang a été de 2020 joueuse de l’équipe de futsal national et a grandement contribué aux réalisations de l’équipe avec deux médailles d’argent lors des SEA Games 26 (en 2011 en Indonésie), 27 (en 2013 au Myanmar). En 2014, elle a intégré l’équipe vietnamienne féminine de football.

L’excellence de Thuy Trang l’a également aidée à devenir un pilier de l’équipe féminine vietnamienne. Jusqu’à présent, elle a passé 11 ans dans l’équipe nationale, avec un palmarès remarquable : deux médailles d’or aux SEA Games 29 (en 2017 en Malaisie) et 31 (en 2022 au Vietnam), trois titres de championne d’Asie du Sud-Est…

Ces dernières années, Trang, avec la gardienne Kim Thanh, la milieu de terrain Chuong Thi Kiêu et l’attaquante Huynh Nhu, ont formé l’”axe vertical dur” du Club de football de Hô Chi Minh-Ville et de la sélection féminine vietnamienne, apportant continuellement la gloire tant aux niveaux de leurs clubs que de la nation.

Thuy Trang a été élue, en 2022, l’un des 12 "Jeunes citoyens typiques de Hô Chi Minh-Ville". Elle a décidé de se retirer de la sélection nationale quelques jours après son 35e anniversaire, le 8 août 2023. – CVN/VNA