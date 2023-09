Des travailleurs vietnamiens avant l'heure de départ à l'étranger. Photo: VNA Des travailleurs vietnamiens avant l'heure de départ à l'étranger. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est en train de négocier avec la Hongrie pour signer un mémorandum d'accord sur l'envoi et l'accueil de travailleurs vietnamiens dans ce pays.La Hongrie apparaît comme un marché potentiel pour l’exportation de main-d’œuvre vietnamienne. Selon le Département de la gestion des travailleurs à l'étranger (ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales), le Vietnam a commencé à envoyer des travailleurs en Hongrie depuis 2018, leur nombre total à ce jour atteignant plus de 2.700 personnes. Le nombre de travailleurs vietnamiens sur ce marché a augmenté progressivement d’une année sur l’autre: 465 personnes en 2021, 775 personnes en 2022 et 1.148 personnes au cours des neuf premiers mois de 2023.À ce jour, le Département de la gestion des travailleurs à l'étranger a approuvé les contrats de fourniture de main-d'œuvre de 25 entreprises de services, pour sélectionner et envoyer des travailleurs en Hongrie. Des Vietnamiens exercent souvent la soudure, la construction, la transformation du bois, la cueillette de champignons en intérieur, l’hôtellerie et la restauration.À partir du 1er janvier 2023, le salaire de base des travailleurs vietnamiens n’est pas inférieur à 660 dollars par mois, pour la durée du contrat de 2 ans.Les employés ont droit à des congés payés annuels conformément à la loi du travail hongroise. Ils bénéficient de trois repas par jour et d'un hébergement fournis par l'employeur. Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont à la charge de l'employeur, aussi les billets d'avion aller-retour des salariés.Selon Dang Si Dung, directeur adjoint du Département de la gestion des travailleurs à l'étranger, des employeurs hongrois sont convenus que les employés vietnamiens sont studieux et disciplinés. Donc la demande de recrutement de travailleurs vietnamiens en Hongrie augmente progressivement.Afin de mieux exploiter le marché du travail hongrois, ledit Département recherche la possibilité de signer un mémorandum d'accord avec des services compétents de la Hongrie. Il a demandé aux entreprises agréées pour exécuter des contrats du travail en Hongrie de respecter les dispositions de la loi du travail hongroise, en sélectionnant les travailleurs compétents et disciplinés qui répondent aux exigences des employeurs.Le Département a renforcé les inspections et strictement sanctionné les violations des réglementations légales lors de l'envoi de travailleurs à l'étranger. -VNA