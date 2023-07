Le journal Kronen Zeitung publie des informations sur la visite officielle en Autriche du président vietnamien Vo Van Thuong et de son épouse. Photo: VNA

Vienne (VNA) - Le 25 juillet, les médias autrichiens ont continué de publier des informations sur la visite officielle en Autriche du président vietnamien Vo Van Thuong et de son épouse.



Selon le site web burgenland.at du Land du Burgenland en Autriche, les énergies renouvelables ont été le sujet principal de la rencontre au Palais Esterházy entre le président Vo Van Thuong et le gouverneur du Burgenland Hans Peter Doskozil. Ce dernier a souligné l'importance de l'élargissement des relations internationales dans le contexte où le Vietnam et le Land du Burgenland visent à atteindre la neutralité carbone en 2050 et 2030 respectivement.



L'article a cité les paroles du président Vo Van Thuong disant que la coopération entre le Burgenland et les localités vietnamiennes serait une force motrice pour les bonnes relations entre l'Autriche et le Vietnam dans l'avenir.



Le même jour, les journaux Der Standard (derstandard.de) et Kronen Zeitng (krone.at) et plusieurs sites web tels que kurier.at, wienerbezirksblatt.at, regionews.at, etc. ont couvert la visite au Burgenland du président Vo Van Thuong et de son épouse pour discuter des relations bilatérales ainsi que de la transition énergétique.



La chaîne de télévision Puls24.at a même rapporté en direct les principales activités de la délégation vietnamienne, soulignant le grand potentiel du marché vietnamien ainsi que les opportunités apportées aux entreprises des deux pays. -VNA