La délégation de la province de Borikhamxay formule des voeux du Tet à Nghe An. Photo : https://truyenhinhnghean.vn/

Nghe An (VNA) - A l'occasion du Têt du Chat 2023, les délégations des provinces lao de Borikhamxay, Houaphan et Xieng Khouang ont rendu visite et formulé des meilleurs vœux du Têt, le 9 janvier, aux unités implantées dans la province de Nghe An .



Auparavant, le 7 janvier, une délégation du Commandement militaire de la province de Houaphan a rendu visite au Commandement militaire de la province de Nghe An pour formuler des vœux du Têt.



La province de Nghe An partage une frontière de 468,281 km avec ces trois provinces lao. Le Comité populaire provincial de Nghe An a publié le 16 avril 2013 une directive sur l'organisation du mouvement de jumelage entre les villages des deux pays le long de la frontière commune.



En plus, le Comité populaire provincial de Nghe An a eu le 18 août 2013, dans la ville de Vinh un entretien avec des autorités de trois provinces lao pour convenir du contenu et des mesures de mise en œuvre et de signer un protocole d'accord sur la coordination et l'organisation d'activités.

Les relations de jumelage ont été établies entre 21 villages et 8 postes de garde-frontière de Nghe An et ceux du Laos. -VNA