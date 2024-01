Ho Chi Minh-Ville, 14 janvier (VNA) - De nombreuses institutions financières internationales ont exprimé leur optimisme quant à la croissance du PIB du Vietnam et ont partagé l'opinion selon laquelle elle atteindrait au moins 6 % cette année.

Photo d'illustration : VNA

La Standard Chartered Bank s’attend à ce que le Vietnam connaisse une croissance robuste du PIB de 6,7 % en 2024 (6,2 % et 6,9 % au premier semestre et au second semestre, respectivement).

« Le Vietnam continue d’offrir des perspectives prometteuses à moyen terme. Pour maintenir une croissance et une compétitivité rapides, le Vietnam doit moderniser ses infrastructures et se préparer à réduire ses émissions de carbone », a déclaré Tim Leelahaphan, économiste pour la Thaïlande et le Vietnam chez Standard Chartered.

Selon l'économiste, les ventes au détail et la production industrielle sont restées robustes malgré la récente modération. Les exportations et les importations commencent à se redresser, même si le commerce lié à l’électronique reste timide. Compte tenu de la réémergence des préoccupations inflationnistes, l’inflation devrait augmenter pour atteindre 5,5 % en 2024, contre 3,3 % en 2023.

HSBC a également déclaré que le PIB du Vietnam était sur une bonne voie de reprise et que la croissance pourrait atteindre 6% cette année. La banque s’attend à ce que l’inflation au Vietnam soit de 3,4 % cette année, bien inférieure à l’objectif de 4 à 4,5 %.

Pendant ce temps, Michael Kokalari, analyste financier agréé et économiste en chef chez VinaCapital, prévoit que la croissance du PIB du pays augmentera de 6 à 6,5 % en 2024, contre 5,1 % l'année dernière.

Après une année 2023 difficile, tout indique que 2024 devrait être une année plus forte pour l’économie vietnamienne, portée par un rebond du secteur manufacturier et une amélioration de la confiance des consommateurs, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la baisse constante des taux d'intérêt jusqu'en 2023 devrait contribuer à dynamiser le marché immobilier après avoir contribué à soutenir la bourse l'année dernière, a-t-il ajouté. - VNA