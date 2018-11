Hanoi, 26 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis le 26 novembre des certificat de mérite à 200 organisations et individus, ainsi qu'à 11 entreprises pour leurs réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre de la Résolution approuvée par le 7e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (10e mandat) sur l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc remet des certificats de de mérite à 200 organisations et individus pour leurs réalisations exceptionnelles dans le développement agricole. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de remise, le chef du gouvernement a souligné l'importance de l'agriculture, des agriculteurs et du développement rural pour le développement socio-économique national durable, la stabilité politique, la défense et la sécurité.

Le Premier ministre a indiqué que la Résolution promulguerait une série de politiques de percée qui ont amélioré la vie physique et spirituelle des agriculteurs, contribuant ainsi à la modernisation de l'infrastructure socio-économique.

À la fin de 2017, 34,4% des communes répondaient aux critères de Nouvelle ruralité. Ce chiffre devrait dépasser 40% d'ici fin 2018 et 50% en 2019, a-t-il souligné.

Selon le Premier ministre, la Résolution a entraîné des changements majeurs dans la restructuration de l'agriculture, renforcé un secteur agricole moderne et innovant et apporté au monde des produits de haute qualité qui ont remporté de prestigieux prix internationaux au sein de l'ASEAN, aux États-Unis, en Russie, à Dubaï et en République de Corée.

Il a exprimé l'espoir que les lauréats continueront à contribuer au développement d'une agriculture intelligente, capable de satisfaire les exigences de l'intégration mondiale et de s'adapter au changement climatique.

Le chef du gouvernement a également demandé aux secteurs et aux localités d'accorder une plus grande attention aux éloges adressés aux personnes et aux organisations ayant des initiatives remarquables sur le terrain, ainsi qu’à adopter des mesures de connectivité en chaîne et des modèles de production agricole modernes pour améliorer les moyens de subsistance locaux, contribuant à réaliser les objectifs socio-économiques fixés par le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement. – VNA